Евгений Рукосуев: «Не слышал про акцию украинца. Спорт вне политики. Поэтому, мне кажется, не стоит такого делать»

Российский скелетонист поделился мнением о заявлении украинца на Олимпиаде в Пекине.

После своего выступления Гераскевич достал плакат с надписью «Нет войне на Украине».

«Видел ли я политические акции на скелетоне? Нет. Я не слышал про акцию украинца. Не знаю, что сказать... Я к этому никак не отношусь. Спорт вне политики. Поэтому, мне кажется, не стоит такого делать», – сказал Рукосуев.

Украинский скелетонист Гераскевич во время соревнований на Олимпиаде-2022 показал плакат с надписью «Нет войне на Украине»