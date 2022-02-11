Евгений Рукосуев: «Не слышал про акцию украинца. Спорт вне политики. Поэтому, мне кажется, не стоит такого делать»

Российский скелетонист Евгений Рукосуев поделился мнением о заявлении украинца Владислава Гераскевича на Олимпиаде в Пекине.
После своего выступления Гераскевич достал плакат с надписью «Нет войне на Украине».
«Видел ли я политические акции на скелетоне? Нет. Я не слышал про акцию украинца. Не знаю, что сказать... Я к этому никак не отношусь. Спорт вне политики. Поэтому, мне кажется, не стоит такого делать», – сказал Рукосуев.
Украинский скелетонист Гераскевич во время соревнований на Олимпиаде-2022 показал плакат с надписью «Нет войне на Украине»