Евгений Рукосуев: «Не слышал про акцию украинца. Спорт вне политики. Поэтому, мне кажется, не стоит такого делать»

Теги Скелетон Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 сборная России (скелетон) Политика Евгений Рукосуев Владислав Гераскевич сборная Украины (скелетон) Бобслей/сани/скелетон

Российский скелетонист Евгений Рукосуев поделился мнением о заявлении украинца Владислава Гераскевича на Олимпиаде в Пекине.

После своего выступления Гераскевич достал плакат с надписью «Нет войне на Украине». 

«Видел ли я политические акции на скелетоне? Нет. Я не слышал про акцию украинца. Не знаю, что сказать... Я к этому никак не отношусь. Спорт вне политики. Поэтому, мне кажется, не стоит такого делать», – сказал Рукосуев.

Украинский скелетонист Гераскевич во время соревнований на Олимпиаде-2022 показал плакат с надписью «Нет войне на Украине»

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