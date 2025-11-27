  • Спортс
  • Симон Фуркад: «Уход Йоханнеса Бо открыл дорогу для многих спортсменов, в том числе французов, которые теперь думают, что смогут победить»
1

Симон Фуркад: «Уход Йоханнеса Бо открыл дорогу для многих спортсменов, в том числе французов, которые теперь думают, что смогут победить»

Симон Фуркад назвал фаворитов Кубка мира в новом сезоне.

Главный тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад назвал фаворитов Кубка мира в новом сезоне.

29 ноября в шведском Эстерсунде начнется первый этап соревнований.

– Кто главный соперник Стурлы Хольма Лагрейда в борьбе за победу в общем зачете?

– Я думаю, что главный соперник завершил свою карьеру в прошлом году! Уход Йоханнеса Бо открыл дорогу для многих спортсменов, в том числе французов, которые теперь думают: «Я смогу победить».

– Если Франциска Пройсс будет стрелять так же, как в прошлом сезоне, и оставаться здоровой, сможет ли она выиграть общий зачет среди женщин?

– Думаю, бороться с француженками будет тяжело. Одна из них особенно захочет сбросить груз с плеч и наконец победить в тотале.

– Кто восходящая звезда сезона?

– Возможно, Перро, но если не он, то Ульдал, который производит довольно сильное впечатление. Среди женщин – Мишлон.

– Что является ключом к успешному сезону для вашей команды?

– Хороший старт, безусловно, поможет. После этого, как часто бывает, нужно быть уверенными в себе и верить в проделанную работу, чтобы показать лучшие результаты. Хороший старт – это большое преимущество! – ответил Симон Фуркад.

На просьбу составить мужской топ-3 Кубка мира тренер назвал Эрика Перро, Кентена Фийона-Майе и Стурлу Хольма Лагрейда. Среди женщин – Франциску Пройс, Лу Жанмонно и Осеан Мишлон (не в определенном порядке).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: IBU
