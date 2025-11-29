Кубок мира. Эстафета. Ульдал, Фийон-Майе, Райт и Самуэльссон были быстрейшими на этапах, у Швеции – лучший общий ход
Мужская сборная Швеции по биатлону показала лучший лыжный ход в эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Кубок мира по биатлону-2025/26
Первый этап
Эстерсунд, Швеция
Эстафета, мужчины
Лыжный ход
1-й этап
1. Мартин Ульдал (Норвегия) – 15.05,8
2. Фабьен Клод (Франция) – 8,0
3. Рене Захна (Эстония) – 27,6
4. Витеслав Горниг (Чехия) – 32,4
5. Виктор Брандт (Швеция) – 33,0
6. Пол Шоммер (США) – 38,7...
9. Юстус Штрелов (Германия) – 40,2
2-й этап
1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 15.19,0
2. Йеспер Нелин (Швеция) – 7,2
3. Данило Ритмюллер (Германия) – 19,5
4. Максим Жермен (США) – 22,1
5. Лукас Хофер (Италия) – 25,5
6. Владимир Илиев (Болгария) – 25,9
7. Исак Фрей (Норвегия) – 34,1
3-й этап
1. Кэмпбелл Райт (США) – 15.07,5
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 2,8
3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 24,5
4. Эмильен Жаклен (Франция) – 30,6
5. Филипп Наврат (Германия) – 33,8
6. Якуб Штвртецки (Чехия) – 37,7
4-й этап
1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 15.20,2
2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 14,1
3. Эрик Перро (Франция) – 21,7
4. Филипп Хорн (Германия) – 22,2
5. Томмазо Джакомель (Италия) – 28,6
6. Микулаш Карлик (Чехия) – 34,9
Общее время лыжного хода
1. Швеция – 1:01.35,5
2. Франция – 17,3
3. Норвегия – 29,7
4. Германия – 1.12,7
5. США – 1.23,2
6. Чехия – 1.38,9
7. Италия – 1.51,8
Скорострельность
1. Румыния – 5.04,2 (2+10)
2. Украина – 5.15,2 (3+13)
3. Франция – 5.20,0 (3+11)
4. Италия – 5.24,8 (3+10)
5. Норвегия – 5.29,7 (1+10)
6. Словакия – 5.33,4 (4+15)...
8. Швеция – 5.46,2 (3+14)
9. США – 5.47,9 (2+14)...
14. Германия – 6.07,9 (0+9)