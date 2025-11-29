  • Спортс
Кубок мира. Эстафета. Ульдал, Фийон-Майе, Райт и Самуэльссон были быстрейшими на этапах, у Швеции – лучший общий ход

Шведские биатлонисты показали лучший лыжный ход в эстафете на Кубке мира.

Мужская сборная Швеции по биатлону показала лучший лыжный ход в эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. 

Кубок мира по биатлону-2025/26

Первый этап

Эстерсунд, Швеция

Эстафета, мужчины

Лыжный ход

1-й этап

1. Мартин Ульдал (Норвегия) – 15.05,8

2. Фабьен Клод (Франция) – 8,0

3. Рене Захна (Эстония) – 27,6

4. Витеслав Горниг (Чехия) – 32,4

5. Виктор Брандт (Швеция) – 33,0

6. Пол Шоммер (США) – 38,7...

9. Юстус Штрелов (Германия) – 40,2

2-й этап

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 15.19,0 

2. Йеспер Нелин (Швеция) – 7,2

3. Данило Ритмюллер (Германия) – 19,5

4. Максим Жермен (США) – 22,1

5. Лукас Хофер (Италия) – 25,5

6. Владимир Илиев (Болгария) – 25,9

7. Исак Фрей (Норвегия) – 34,1

3-й этап

1. Кэмпбелл Райт (США) – 15.07,5

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 2,8

3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 24,5

4. Эмильен Жаклен (Франция) – 30,6

5. Филипп Наврат (Германия) – 33,8

6. Якуб Штвртецки (Чехия) – 37,7

4-й этап

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 15.20,2

2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 14,1

3. Эрик Перро (Франция) – 21,7

4. Филипп Хорн (Германия) – 22,2

5. Томмазо Джакомель (Италия) – 28,6

6. Микулаш Карлик (Чехия) – 34,9

Общее время лыжного хода

1. Швеция – 1:01.35,5

2. Франция – 17,3

3. Норвегия – 29,7

4. Германия – 1.12,7

5. США – 1.23,2

6. Чехия – 1.38,9

7. Италия – 1.51,8

Скорострельность

1. Румыния – 5.04,2 (2+10)

2. Украина – 5.15,2 (3+13)

3. Франция – 5.20,0 (3+11)

4. Италия – 5.24,8 (3+10)

5. Норвегия – 5.29,7 (1+10)

6. Словакия – 5.33,4 (4+15)...

8. Швеция – 5.46,2 (3+14)

9. США – 5.47,9 (2+14)...

14. Германия – 6.07,9 (0+9)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
