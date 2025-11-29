Кубок мира. Эстафета. Ульдал, Фийон-Майе, Райт и Самуэльссон были быстрейшими на этапах, у Швеции – лучший общий ход

Шведские биатлонисты показали лучший лыжный ход в эстафете на Кубке мира.

Мужская сборная Швеции по биатлону показала лучший лыжный ход в эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Кубок мира по биатлону-2025/26 Первый этап Эстерсунд, Швеция Эстафета, мужчины Лыжный ход 1-й этап 1. Мартин Ульдал (Норвегия) – 15.05,8 2. Фабьен Клод (Франция) – 8,0 3. Рене Захна (Эстония) – 27,6 4. Витеслав Горниг (Чехия) – 32,4 5. Виктор Брандт (Швеция) – 33,0 6. Пол Шоммер (США) – 38,7... 9. Юстус Штрелов (Германия) – 40,2 2-й этап 1. Кентен Фийон -Майе (Франция) – 15.19,0 2. Йеспер Нелин (Швеция) – 7,2 3. Данило Ритмюллер (Германия) – 19,5 4. Максим Жермен (США) – 22,1 5. Лукас Хофер (Италия) – 25,5 6. Владимир Илиев (Болгария) – 25,9 7. Исак Фрей (Норвегия) – 34,1 3-й этап 1. Кэмпбелл Райт (США) – 15.07,5 2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 2,8 3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 24,5 4. Эмильен Жаклен (Франция) – 30,6 5. Филипп Наврат (Германия) – 33,8 6. Якуб Штвртецки (Чехия) – 37,7 4-й этап 1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 15.20,2 2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 14,1 3. Эрик Перро (Франция) – 21,7 4. Филипп Хорн (Германия) – 22,2 5. Томмазо Джакомель (Италия) – 28,6 6. Микулаш Карлик (Чехия) – 34,9 Общее время лыжного хода 1. Швеция – 1:01.35,5 2. Франция – 17,3 3. Норвегия – 29,7 4. Германия – 1.12,7 5. США – 1.23,2 6. Чехия – 1.38,9 7. Италия – 1.51,8 Скорострельность 1. Румыния – 5.04,2 (2+10) 2. Украина – 5.15,2 (3+13) 3. Франция – 5.20,0 (3+11) 4. Италия – 5.24,8 (3+10) 5. Норвегия – 5.29,7 (1+10) 6. Словакия – 5.33,4 (4+15)... 8. Швеция – 5.46,2 (3+14) 9. США – 5.47,9 (2+14)... 14. Германия – 6.07,9 (0+9)