⚡ Кубок мира. Самуэльссон и Халварссон победили в сингл-миксте, Лагрейд и Киркеэйде – 2-е, Фабьен Клод и Бене – 3-и
Шведские биатлонисты Себастьян Самуэльссон и Элла Халварссон выиграли одиночную смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Кубок мира по биатлону-2025/26
1-й этап
Эстерсунд, Швеция
Сингл-микст
1. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Элла Халварссон) – 35.12,1 (0+4)
2. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Марен Киркеэйде) – 19,1 (0+6)
3. Франция (Фабьен Клод, Камиль Бене) – 37,3 (1+6)
4. Германия (Лукас Фрацшер, Марлен Фихтнер) – 37,8 (0+3)
5. Австрия (Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер) – 56,0 (0+4)
6.. Швейцария (Себастьян Штальдер, Эми Басерга) – 1.01,8 (0+9)
7. Польша (Войцех Скоруза, Йоанна Якела) – 1.19,4 (0+5)
8. Финляндия (Олли Хииденсало, Венла Лехтонен) – 1.22,8 (0+4)
9. Словения (Яков Фак, Полона Клеменчич) – 1.42,4 (1+7)
10. Эстония (Рене Захна, Сюзан Кюэльм) – 1.54,3 (2+10)
