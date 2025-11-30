  • Спортс
⚡ Кубок мира. Самуэльссон и Халварссон победили в сингл-миксте, Лагрейд и Киркеэйде – 2-е, Фабьен Клод и Бене – 3-и

Шведы Самуэльссон и Халварссон выиграли сингл-микст на Кубке мира в Эстерсунде.

Шведские биатлонисты Себастьян Самуэльссон и Элла Халварссон выиграли одиночную смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Кубок мира по биатлону-2025/26

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Сингл-микст

1. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Элла Халварссон) – 35.12,1 (0+4)

2. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Марен Киркеэйде) – 19,1 (0+6)

3. Франция (Фабьен Клод, Камиль Бене) – 37,3 (1+6)

4. Германия (Лукас Фрацшер, Марлен Фихтнер) – 37,8 (0+3)

5. Австрия (Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер) – 56,0 (0+4)

6.. Швейцария (Себастьян Штальдер, Эми Басерга) – 1.01,8 (0+9)

7. Польша (Войцех Скоруза, Йоанна Якела) – 1.19,4 (0+5)

8. Финляндия (Олли Хииденсало, Венла Лехтонен) – 1.22,8 (0+4)

9. Словения (Яков Фак, Полона Клеменчич) – 1.42,4 (1+7)

10. Эстония (Рене Захна, Сюзан Кюэльм) – 1.54,3 (2+10)

Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
