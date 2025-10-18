  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Loop One Festival. Лагрейд, Фийон-Майе, Перро, Джакомель, Дале, Понсилуома, Жаклен выступят в квалификации суперспринта
0

Loop One Festival. Лагрейд, Фийон-Майе, Перро, Джакомель, Дале, Понсилуома, Жаклен выступят в квалификации суперспринта

Лагрейд, Фийон-Майе, Джакомель, Дале выступят в суперспринте Loop One Festival.

Шоу-гонка пройдет 19 октября в Мюнхене. На старт квалификации выйдут четыре группы – в каждой из них спортсмены преодолеют по три круга длиной 1,8 км с двумя огневыми рубежами. В финал попадут 15 лучших спортсменов.

Loop One Festival

Мюнхен, Германия

Мужчины, суперспринт

Начало квалификации – 12:00 по московскому времени, финал – 16:30.

Старт-лист

Первая группа

1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

2. Фабьен Клод (Франция)

3. Филипп Наврат (Германия)

4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)

5. Теро Сеппяля (Финляндия)

6. Давид Коматц (Австрия)

7. Виктор Брандт (Швеция)

8. Максим Жермен (США)...

11. Павел Магазеев (Молдова)

Вторая группа

1. Эрик Перро (Франция).

2. Мартин Ульдал (Норвегия)

3. Мартин Понсилуома (Швеция)

4. Йеспер Нелин (Швеция)

5. Михал Крчмарж (Чехия)

6. Тьерри Ланже (Бельгия)

7. Дидье Бьона (Италия)

8. Благой Тодев (Болгария)

9. Дмитрий Шамаев (Румыния)

Третья группа

1. Кентен Фийон-Майе (Франция)

2. Вебьорн Сорум (Норвегия)

3. Юстус Штрелов (Германия)

4. Витеслав Хорниг (Чехия)

5. Лукас Хофер (Италия)

6. Йоша Буркхальтер (Швейцария)...

12. Лукас Фрацшер (Германия)

Четвертая группа

1. Томмазо Джакомель (Италия)

2. Эмильен Жаклен (Франция)

3. Кэмпбелл Райт (США)

4. Дмитрий Пидручный (Украина)

5. Исак Фрей (Норвегия)

6. Симон Эдер (Австрия)

7. Флоран Клод (Бельгия)

8. Роман Реес (Германия)

Полный старт-лист – здесь.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Loop One Festival
результаты
logoЭрик Перро
logoсборная Франции
logoсборная Норвегии
logoКентен Фийон-Майе
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoФабьен Клод
logoЭмильен Жаклен
logoМартин Ульдал
logoЭндре Стремсхайм
logoВебьорн Сорум
logoТоммазо Джакомель
logoсборная Италии по биатлону
суперспринт
logoДавид Коматц
Фабиан Суходольский
logoЙоханнес Дале-Шевдал
logoФилипп Наврат
logoсборная Литвы
logoсборная Германии
Максим Фомин
logoВиктор Брандт
logoсборная Эстонии
logoсборная Швейцарии
logoТеро Сеппяля
logoГион Штальдер
logoсборная Финляндии
Павел Магазеев
logoМартин Понсилуома
logoМаксим Жермен
logoсборная Польши
Рене Захна
logoсборная США
logoсборная Молдовы
logoсборная Швеции
logoсборная Бельгии
logoсборная Чехии
logoМихал Крчмарж
logoТьерри Ланже
logoЙеспер Нелин
logoДмитрий Шамаев
logoЮстус Штрелов
Исак Фрей
logoРоман Реес
logoсборная Румынии
logoФлоран Клод
logoКэмпбелл Райт
logoсборная Украины
logoСимон Эдер
logoДидье Бьона
logoБлагой Тодев
logoЙоша Буркхальтер
logoДмитрий Пидручный
Лукас Фрацшер
logoЛукас Хофер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Loop One Festival. Жанмонно, Виттоцци, Симон, Тандревольд, Хаузер, Лампич пробегут квалификацию суперспринта
сегодня, 15:38
Тихонов о словах Самуэльссона: «Надо ему напомнить про Чудское озеро. Пусть голос не поднимает против России, а то прилетит «Орешник-2»
67сегодня, 13:01
Дмитрий Свищев: «Гутцайт на встречу с Ковентри ездил, чтобы убедить МОК не допускать россиян до Игр. Просьбы, слезы, требования украинской делегации не были приняты»
8вчера, 13:15
Дмитрий Губерниев: «Самуэльссон показал, что он конченное bullshit»
37вчера, 12:23
Глава Федерации параспорта Швеции о допуске России: «Большое разочарование. Но мы не будем бойкотировать Игры и использовать спортсменов как политическую дубинку»
1вчера, 11:58
Глава НОК Украины: «Во время встречи с новым президентом МОК нас заверили, что на Олимпиаде-2026 у России и Беларуси не будет флагов»
31вчера, 10:10
Эльвира Оберг о допуске российских паралимпийцев: «Странно, что МОК и Паралимпийский комитет пошли разными путями. Ситуация не изменилась»
7вчера, 09:49
Самуэльссон о допуске России до Паралимпиады-2026: «Я вообще этого не понимаю. Если они выступят, то снова нарушат олимпийское перемирие»
69вчера, 09:48
Пройс, Вирер и Брезаз-Буше не выступят на фестивале Loop One в Мюнхене
вчера, 07:52
Доротея Вирер: «Я никогда не считала себя сильной биатлонисткой, а в итоге выиграла гораздо больше, чем считала возможным»
1вчера, 06:26
Ко всем новостям
Последние новости
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
103 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
123 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
24 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29