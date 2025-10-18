Loop One Festival. Лагрейд, Фийон-Майе, Перро, Джакомель, Дале, Понсилуома, Жаклен выступят в квалификации суперспринта

Лагрейд, Фийон-Майе, Джакомель, Дале выступят в суперспринте Loop One Festival.

Шоу-гонка пройдет 19 октября в Мюнхене. На старт квалификации выйдут четыре группы – в каждой из них спортсмены преодолеют по три круга длиной 1,8 км с двумя огневыми рубежами. В финал попадут 15 лучших спортсменов.

Loop One Festival

Мюнхен, Германия

Мужчины, суперспринт

Начало квалификации – 12:00 по московскому времени, финал – 16:30.

Старт-лист

Первая группа

1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

2. Фабьен Клод (Франция)

3. Филипп Наврат (Германия)

4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)

5. Теро Сеппяля (Финляндия)

6. Давид Коматц (Австрия)

7. Виктор Брандт (Швеция)

8. Максим Жермен (США)...

11. Павел Магазеев (Молдова)

Вторая группа

1. Эрик Перро (Франция).

2. Мартин Ульдал (Норвегия)

3. Мартин Понсилуома (Швеция)

4. Йеспер Нелин (Швеция)

5. Михал Крчмарж (Чехия)

6. Тьерри Ланже (Бельгия)

7. Дидье Бьона (Италия)

8. Благой Тодев (Болгария)

9. Дмитрий Шамаев (Румыния)

Третья группа

1. Кентен Фийон-Майе (Франция)

2. Вебьорн Сорум (Норвегия)

3. Юстус Штрелов (Германия)

4. Витеслав Хорниг (Чехия)

5. Лукас Хофер (Италия)

6. Йоша Буркхальтер (Швейцария)...

12. Лукас Фрацшер (Германия)

Четвертая группа

1. Томмазо Джакомель (Италия)

2. Эмильен Жаклен (Франция)

3. Кэмпбелл Райт (США)

4. Дмитрий Пидручный (Украина)

5. Исак Фрей (Норвегия)

6. Симон Эдер (Австрия)

7. Флоран Клод (Бельгия)

8. Роман Реес (Германия)

Полный старт-лист – здесь .