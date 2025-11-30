  • Спортс
⚡ Кубок мира. Смешанная эстафета. Сборная Франции победила, Италия – 2-я, Норвегия – 3-я, Швеция – 7-я, Германия – 8-я

Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на Кубке мира в Эстерсунде.

30 ноября на этапе Кубка мира в Эстерсунде прошла смешанная эстафета. Победу одержала сборная Франции.

Кубок мира по биатлону-2025/26

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Смешанная эстафета

1. Франция (Эмильен Жаклен, Эрик Перро, Жюстин Брезаз-Буше, Лу Жанмонно) – 1:05.16,5 (0+6)

2. Италия (Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци) – 25,2 (0+8)

3. Норвегия (Эндре Стремсхайм, Йохан-Олав Ботн, Каролине Кноттен, Ингрид Тандревольд) – 1.05,3 (1+7)

4. Финляндия (Туомас Харьюла, Теро Сеппяля, Инка Хямяляйнен, Суви Минккинен) – 1.45,8 (1+9)

5. Чехия (Витезслав Горниг, Михал Крчмарж, Тереза Воборникова, Маркета Давидова) – 1.46,1 (0+5)

6. США (Максим Жермен, Кэмпбелл Райт, Хлоя Левинс, Дидра Ирвин) – 1.54,0 (0+12)

7. Швеция (Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Линн Естблум, Ханна Оберг) – 2.03,0 (3+10)

8. Германия (Юстус Штрелов, Симон Кайзер, Янина Хеттих-Вальц, Юлия Таннхаймер) – 2.24,5 (2+9)

9. Австрия (Фредрик Мюльбахер, Давид Коматц, Анна Юппе, Анна Гандлер) – 2.34,1 (0+8)

10. Словакия (Томаш Скленарик, Якуб Боргула, Паулина Батовская-Фиалкова, Анастасия Кузьмина) – 2.37,2 (0+8)

11. Словения (Ловро Планко, Антон Видмар, Анамария Лампич, Лена Репинч) – 2.46,0 (0+12)

12. Бельгия (Флоран Клод, Сезар Бове, Майя Клутенс, Лотте Лие) – 3.04,0 (0+10)

Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
