⚡ Кубок мира. Смешанная эстафета. Сборная Франции победила, Италия – 2-я, Норвегия – 3-я, Швеция – 7-я, Германия – 8-я
30 ноября на этапе Кубка мира в Эстерсунде прошла смешанная эстафета. Победу одержала сборная Франции.
Кубок мира по биатлону-2025/26
1-й этап
Эстерсунд, Швеция
Смешанная эстафета
1. Франция (Эмильен Жаклен, Эрик Перро, Жюстин Брезаз-Буше, Лу Жанмонно) – 1:05.16,5 (0+6)
2. Италия (Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци) – 25,2 (0+8)
3. Норвегия (Эндре Стремсхайм, Йохан-Олав Ботн, Каролине Кноттен, Ингрид Тандревольд) – 1.05,3 (1+7)
4. Финляндия (Туомас Харьюла, Теро Сеппяля, Инка Хямяляйнен, Суви Минккинен) – 1.45,8 (1+9)
5. Чехия (Витезслав Горниг, Михал Крчмарж, Тереза Воборникова, Маркета Давидова) – 1.46,1 (0+5)
6. США (Максим Жермен, Кэмпбелл Райт, Хлоя Левинс, Дидра Ирвин) – 1.54,0 (0+12)
7. Швеция (Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Линн Естблум, Ханна Оберг) – 2.03,0 (3+10)
8. Германия (Юстус Штрелов, Симон Кайзер, Янина Хеттих-Вальц, Юлия Таннхаймер) – 2.24,5 (2+9)
9. Австрия (Фредрик Мюльбахер, Давид Коматц, Анна Юппе, Анна Гандлер) – 2.34,1 (0+8)
10. Словакия (Томаш Скленарик, Якуб Боргула, Паулина Батовская-Фиалкова, Анастасия Кузьмина) – 2.37,2 (0+8)
11. Словения (Ловро Планко, Антон Видмар, Анамария Лампич, Лена Репинч) – 2.46,0 (0+12)
12. Бельгия (Флоран Клод, Сезар Бове, Майя Клутенс, Лотте Лие) – 3.04,0 (0+10)
