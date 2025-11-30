Эдуард Латыпов: «Мотивация, врать не буду, не такая, как когда мы бегали на Кубке мира и готовились к Олимпиаде»

Биатлонист Латыпов: мотивация не такая, как когда мы бегали на Кубке мира.

Трехкратный призер Олимпиады-2022 по биатлону Эдуард Латыпов рассказал о мотивации в условиях отстранения от международных стартов.

«Конечно, мотивация, врать не буду, не такая, как когда мы бегали на Кубке мира и готовились к Олимпиаде. Как спортсмен ты хочешь себя реализовывать на лучших стартах. Подсознательно, как бы ты себя ни мотивировал, тяжело ту конкуренцию сравнить с этой.

Сейчас больше мотивации для борьбы с самим собой, чтобы исправить какие‑то свои ошибки. Пока Олимпиады нет, ставлю задачу бороться с самим собой и прогрессировать», – сказал Латыпов.