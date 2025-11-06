  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Даниил Серохвостов получил травму: «Упал на палец левой руки, вывихнул его. Плюс получил небольшой ушиб левой икры и поясницы»
19

Даниил Серохвостов получил травму: «Упал на палец левой руки, вывихнул его. Плюс получил небольшой ушиб левой икры и поясницы»

Даниил Серохвостов сообщил, что получил травму.

Биатлонист Серохвостов рассказал, что вывихнул палец и не будет основным участником на Кубке МЛКБ.

«На сборе в Ханты-Мансийске на одном из спусков, где ледяной и неровный участок, передо мной начали тормозить, я тоже стал «плужить», и левая нога попала в какую-то ямку, кант поймал – и меня резко выбросило на левую сторону, на край трассы. Видимо, упал на палец левой руки: вывихнул его, плюс получил небольшой ушиб левой икры и поясницы.

Съездил в травмпункт: сделали снимки, палец вставили, повторно проверили и отпустили.

Врачи сказали, что нужно минимум четыре недели, чтоб восстановились связки. Гипс с руки уже сняли, хожу в лангетке. Надеюсь, восстановление будет быстрее и я всё‑таки смогу выступить... Но надежд не питаю – если нужно будет пропустить первые старты Кубка России, не говоря уже о Кубке МЛКБ, все пропущу. Главное – восстановить связки.

На МЛКБ я теперь буду запасным, в команде меня заменит Дима Евменов – молодой, сильный парень, летом неплохо выступал. Надеюсь, у «Профински» получится защитить титул. Если что, в эстафете готов принести флаг команде – только если правой рукой», – сказал биатлонист.

Составы команд на Кубок МЛКБ: Серохвостов, Карим и Анастасия Халили, Сливко выступят за «Профински», Казакевич и Дербушева – за «Золотых рысей»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
травмы
logoДаниил Серохвостов
logoсборная России
Международная лига клубного биатлона
logoМатч ТВ
Дмитрий Евменов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Составы команд на Кубок МЛКБ: Карим и Анастасия Халили, Сливко выступят за «Профински», Казакевич и Дербушева – за «Золотых рысей»
сегодня, 17:02
Сергей Чепиков: «Работа депутата – сложная, график очень плотный. Мы всегда на связи с избирателями, у нас не бывает отпусков»
сегодня, 13:27
Жюлия Симон не будет подавать апелляцию на решение о дисквалификации
сегодня, 06:53
Дмитрий Васильев: «Надо обязательно подавать во все суды, засуживать тех, кто беззаконно принимал решение об отстранении наших спортсменов в любых видах спорта»
вчера, 13:31
Десятикратная чемпионка мира Жюлия Симон дисквалифицирована на месяц после приговора по делу о мошенничестве
вчера, 06:27
Самуэльссон об уходе братьев Бо: «Не терпится увидеть сезон без такого количества побед у норвежцев»
6 ноября, 08:55
Майгуров о допуске: «Мы продолжаем предпринимать все возможные усилия для того, чтобы что-то изменить в текущей ситуации»
5 ноября, 17:52
Смольская о допуске: «Где-то я еще верю, что накануне Олимпиады будет положительное решение, но понимаю, что до февраля мы будем соревноваться в России»
5 ноября, 15:31
Дмитрий Васильев: «Запад дал Норвегии зеленый свет в завоевании олимпийских медалей, используя весь допинг, который только возможен»
5 ноября, 06:43
Иванова и Крупицкая, Бажин и Нелипа победили в лыжно-биатлонных эстафетах на турнире «Ультра-спринт» в Алдане
4 ноября, 09:37
Ко всем новостям
Последние новости
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
3 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
4 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
10 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
29 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
29 марта, 14:29