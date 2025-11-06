Даниил Серохвостов получил травму: «Упал на палец левой руки, вывихнул его. Плюс получил небольшой ушиб левой икры и поясницы»

Даниил Серохвостов сообщил, что получил травму.

Биатлонист Серохвостов рассказал, что вывихнул палец и не будет основным участником на Кубке МЛКБ.

«На сборе в Ханты-Мансийске на одном из спусков, где ледяной и неровный участок, передо мной начали тормозить, я тоже стал «плужить», и левая нога попала в какую-то ямку, кант поймал – и меня резко выбросило на левую сторону, на край трассы. Видимо, упал на палец левой руки: вывихнул его, плюс получил небольшой ушиб левой икры и поясницы.

Съездил в травмпункт: сделали снимки, палец вставили, повторно проверили и отпустили.

Врачи сказали, что нужно минимум четыре недели, чтоб восстановились связки. Гипс с руки уже сняли, хожу в лангетке. Надеюсь, восстановление будет быстрее и я всё‑таки смогу выступить... Но надежд не питаю – если нужно будет пропустить первые старты Кубка России, не говоря уже о Кубке МЛКБ, все пропущу. Главное – восстановить связки.

На МЛКБ я теперь буду запасным, в команде меня заменит Дима Евменов – молодой, сильный парень, летом неплохо выступал. Надеюсь, у «Профински» получится защитить титул. Если что, в эстафете готов принести флаг команде – только если правой рукой», – сказал биатлонист.

