Иванова и Крупицкая, Бажин и Нелипа победили в лыжно-биатлонных эстафетах на турнире «Ультра-спринт» в Алдане
4 ноября Августина Иванова и Евгения Крупицкая, Кирилл Бажин и Данил Нелипа одержали победы в лыжно-биатлонных эстафетах на турнире «Ультра-спринт» в Алдане.
Ультра-спринт GV GOLD
Алдан
Лыжно-биатлонная эстафета
Женщины
1. Августина Иванова – Евгения Крупицкая – 20:00,8 (3)
2. Виктория Сливко – Екатерина Новикова – 19,6 (1)
3. Полина Плюснина – Валерия Кожухарь – 43,0 (4)
4. Антонина Ковалева – Арина Перевозчикова –1.17,8 (4)
5. Камила Вовк – Лидия Горбунова – 1.28,2 (6)
6. Анна Шатова – Людмила Бронникова – 1.44,0 (2)
7. Кира Дюжева – Анастасия Гринько – 2.09,5 (8)
8. Полина Клячина – Дарья Канева – 3.46,6 (10)
9. Анастасия Никитина – Елизавета Шалабода – 4.39,4 (7)
Мужчины
1. Кирилл Бажин – Данил Нелипа – 16.51,1 (4)
2. Леонид Кульгускин – Алексей Распутин – 2,4 (1)
3. Александр Корнев – Павел Козадаев – 15,6 (4)
4. Даниил Усов – Илья Семиков – 50,8 (7)
5. Евгений Сидоров – Сергей Забалуев – 58,2 (6)
6. Михаил Панкратов – Евгений Семяшкин – 58,6 (6)
7. Эдуард Латыпов – Роман Елетнов – 1.03,8 (5)
8. Николай Нестерев – Дмитрий Жуль – 3.41,2 (8)
9. Самир Колесов – Иван Горбунов – 3.58,8 (11)