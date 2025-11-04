  • Спортс
Иванова и Крупицкая, Бажин и Нелипа победили в лыжно-биатлонных эстафетах на турнире «Ультра-спринт» в Алдане

На турнире «Ультра-спринт» в Алдане прошли лыжно-биатлонные эстафеты .

4 ноября Августина Иванова и Евгения Крупицкая, Кирилл Бажин и Данил Нелипа одержали победы в лыжно-биатлонных эстафетах на турнире «Ультра-спринт» в Алдане. 

Ультра-спринт GV GOLD

Алдан

Лыжно-биатлонная эстафета

Женщины

1. Августина Иванова – Евгения Крупицкая – 20:00,8 (3)

2. Виктория Сливко – Екатерина Новикова – 19,6 (1)

3. Полина Плюснина – Валерия Кожухарь – 43,0 (4)

4. Антонина Ковалева – Арина Перевозчикова –1.17,8 (4)

5. Камила Вовк – Лидия Горбунова – 1.28,2 (6)

6. Анна Шатова – Людмила Бронникова – 1.44,0 (2)

7. Кира Дюжева – Анастасия Гринько – 2.09,5 (8)

8. Полина Клячина – Дарья Канева – 3.46,6 (10)

9. Анастасия Никитина – Елизавета Шалабода – 4.39,4 (7)

Мужчины

1. Кирилл Бажин – Данил Нелипа – 16.51,1 (4)

2. Леонид Кульгускин – Алексей Распутин – 2,4 (1)

3. Александр Корнев – Павел Козадаев – 15,6 (4)

4. Даниил УсовИлья Семиков – 50,8 (7)

5. Евгений Сидоров – Сергей Забалуев – 58,2 (6)

6. Михаил Панкратов – Евгений Семяшкин – 58,6 (6)

7. Эдуард Латыпов – Роман Елетнов – 1.03,8 (5)

8. Николай Нестерев – Дмитрий Жуль – 3.41,2 (8)

9. Самир Колесов – Иван Горбунов – 3.58,8 (11)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
