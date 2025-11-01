Бьорндален о деле Симон: «Думаю, ее отстранят на период до Рождества, но к новому году она будет в строю»
Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален считает, что французскую биатлонистку Жюлию Симон отстранят от соревнований.
Ранее Симон призналась, что совершала покупки чужой кредитной картой на сумму более тысячи евро: ущерб понесли три человека, в том числе ее партнерша по команде – олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз‑Буше. Суд в Альбервиле приговорил Симон к трехмесячному условному сроку и штрафу в размере 15 тысяч евро.
В Федерации лыжного спорта Франции рассмотрят вопрос о дополнительных санкциях против биатлонистки. За ситуацией также следит независимый дисциплинарный орган Biathlon Integrity Unit (BIU).
«Думаю, ее отстранят на период до Рождества, но к новому году она будет в строю. Если тебя осудили и ты понес наказание, то должен иметь право начать все с чистого листа. Важно помнить об этом.
Удивительно, как им [сборной Франции] удавалось решать эту проблему. Снимаю шляпу перед ними за то, как они выступали, несмотря на то что над ними висело это дело. Теперь остается ждать, что решит французская федерация», – сказал Бьорндален.
Симон 29 лет, она десятикратная чемпионка мира по биатлону. В феврале 2026-го в Италии пройдут зимние Олимпийские игры.