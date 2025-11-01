  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Бьорндален о деле Симон: «Думаю, ее отстранят на период до Рождества, но к новому году она будет в строю»
Бьорндален о деле Симон: «Думаю, ее отстранят на период до Рождества, но к новому году она будет в строю»

Бьорндален: думаю, что Жюлию Симон отстранят от соревнований до Рождества.

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален считает, что французскую биатлонистку Жюлию Симон отстранят от соревнований.

Ранее Симон призналась, что совершала покупки чужой кредитной картой на сумму более тысячи евро: ущерб понесли три человека, в том числе ее партнерша по команде – олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз‑Буше. Суд в Альбервиле приговорил Симон к трехмесячному условному сроку и штрафу в размере 15 тысяч евро. 

В Федерации лыжного спорта Франции рассмотрят вопрос о дополнительных санкциях против биатлонистки. За ситуацией также следит независимый дисциплинарный орган Biathlon Integrity Unit (BIU).

«Думаю, ее отстранят на период до Рождества, но к новому году она будет в строю. Если тебя осудили и ты понес наказание, то должен иметь право начать все с чистого листа. Важно помнить об этом.

Удивительно, как им [сборной Франции] удавалось решать эту проблему. Снимаю шляпу перед ними за то, как они выступали, несмотря на то что над ними висело это дело. Теперь остается ждать, что решит французская федерация», – сказал Бьорндален.

Симон 29 лет, она десятикратная чемпионка мира по биатлону. В феврале 2026-го в Италии пройдут зимние Олимпийские игры.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: TV2
происшествия
logoсборная Норвегии
logoЖюлия Симон
logoсборная Франции жен
logoУле Эйнар Бьорндален
Федерация биатлона Франции
