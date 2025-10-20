  • Спортс
  • Дмитрий Васильев: «Можно подать в суд на руководство федераций, которые незаконно отстраняли россиян от соревнований, чтобы они лично ответили деньгами»
19

Дмитрий Васильев призвал подать в суд на международные федерации в спорте.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным запрет участия россиян в соревнованиях.

«Замечательная новость, пошла тенденция на возвращение наших спортсменов. Это уже вторая ласточка. Сначала было принято подобное решение в отношении настольного тенниса, теперь бобслей и скелетон.

Здравомыслящие люди существуют, прекрасно, что они есть и на уровне судебной практики. Согласно прецедентному праву, которое существует на Западе, суды в отношении других видов спорта теперь будут более лояльны в принятии положительного решения в пользу российских спортсменов.

Если международная федерация не оспорит допуск наших бобслеистов и скелетонистов, у нас появляется хорошая возможность подать иски об упущенной выгоде. Упущенная выгода нашей федерацией и спортсменов может измеряться миллионами евро. Это и титулы, и упущенные призовые, которые могли выиграть спортсмены сборной России, спонсорские контракты, которых они лишились.

К тому же часть наших спортсменов вообще закончила карьеру в связи с международной изоляцией. То есть они лишились работы, неплохого заработка. Поле для деятельности очень широкое, главное – грамотно выстроить эти судебные иски, которые мы вполне можем выиграть.

Также можно подать в суд на руководство международных федераций, которые незаконно отстраняли россиян от соревнований, чтобы они лично ответили деньгами. Недопуском наших спортсменов они нарушали права человека. Это серьезные иски, которые могут попортить кровь тем, кто принимал русофобские решения», – сказал Васильев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
