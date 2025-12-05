  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Майгуров об обращении в CAS по поводу допуска биатлонистов: «Все уже подано, ждем дату рассмотрения нашего иска. Примерно в декабре»
21

Майгуров об обращении в CAS по поводу допуска биатлонистов: «Все уже подано, ждем дату рассмотрения нашего иска. Примерно в декабре»

Майгуров: CAS скоро рассмотрит иск по поводу допуска российских биатлонистов.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в эфире «Матч ТВ» заявил, что организация уже обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) по вопросу допуска россиян к международным стартам. 

Российские биатлонисты отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года. 

– Наша основная цель – вернуться в международный календарь. С нашей стороны сделано все, что нужно. Я придерживаюсь «тихой дипломатии». Когда будет факт и будет объявлена дата рассмотрения, мы об этом сообщим.

Не хочу бежать вперед, как и все мировые дипломаты. Никто не говорит, что мы завтра подадим в суд и будем обсуждать этот вопрос. Наши документы у швейцарских адвокатов, они этим занимаются. В ближайшее время мы вам скажем, когда будет рассмотрение биатлона.

Все, что сегодня происходит с допуском, – это единая стратегия министерства спорта и Олимпийского комитета России. Там есть много определенных нюансов, и биатлон – один из них. Он будет рассматриваться не совсем так, как другие виды спорта.

– Почему у лыжников получается, а у биатлонистов – нет? Потому что FIS «за», а IBU «против»?

– Что у нас друзей нет в IBU – это естественно. Общение между федерациями неоднократно показывало, что языка дипломатии не хватает. Мы уже давно перешли в юридическую плоскость, одни из первых подали [апелляцию] сразу после отстранения.

Но если вы говорите про Олимпиаду, то шансы минимальны. Наша основная цель – вернуться в международный календарь, на чемпионаты и Кубки мира. Мы все прекрасно понимаем, глядя на другие виды спорта, что если будут приняты положительные решения, то допуск, процедура статуса... IBU говорит, что вы должны осуждать СВО и действия правительства, после этого мы с вами поговорим.

– Почему мы их слушаем? Давайте подавать в суды.

– Все уже подано, ждем дату рассмотрения нашего иска.

– В CAS? А примерно когда?

– Да. В декабре, – сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».

Нашим лыжникам дали допуск! Успеем ли на Олимпиаду?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
logoIBU
logoCAS
logoМатч ТВ
logoсборная России жен
logoВиктор Майгуров
отстранение и возвращение России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Васильев: «Не понимаю, почему Союз биатлонистов России не подал апелляцию в CAS. Лыжники молодцы, быстро сориентировались и получили возможность отобраться на Олимпиаду»
4 декабря, 16:19
Губерниев заявил, что белорусские биатлонисты могли начать процедуру возвращения на международные старты, но планируют возвращаться только с россиянами
4 декабря, 10:34
Спортивный директор IBU Бем: «На данный момент СБР не подавал никаких исков в CAS. Если это произойдет, мы готовы к разбирательству»
3 декабря, 14:26
Главные новости
Кентен Фийон-Майе: «Борьба с соперниками в сумасшедших условиях на последней стрельбе — это стресс, но одновременно это дало мне больше энергии и силы»
50 минут назад
Кубок мира. Общий зачет. Ботн продолжает лидировать, лидирует, Самуэльссон – 2-й, Фийон-Майе – 3-й
сегодня, 15:30
Кубок мира. Гонка преследования. Райт показал лучшие лыжный ход и чистое время пасьюта, у Довжана – лучшая скорострельность
сегодня, 15:24
Фийон-Майе одержал 18-ю победу в карьере, у Самуэльссона – 25-й подиум, у Ботна – 4-й
сегодня, 15:07
⚡ Кубок мира. Фийон-Майе победил в гонке преследования, Самуэльссон – 2-й, Ботн – 3-й
сегодня, 14:53
Лиза Тереза Хаузер: «У меня были победы во всех видах личных гонок, кроме пасьюта. Это была моя главная цель в карьере – выиграть гонку преследования»
сегодня, 14:17
Кубок IBU. Дале-Шевдал выиграл гонку преследования, Лежен – 2-й, Ломбардо – 3-й, Кюн – 14-й, Эвербю – 29-й
сегодня, 13:06
Кубок мира. Гонка преследования. Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход, у Ханны Оберг – лучшие скорострельность и чистое время пасьюта
сегодня, 13:38
Кубок мира. Общий зачет. Минккинен продолжает лидировать, Магнуссон вышла на 2-е место, Бене – на 3-е
сегодня, 13:15
Хаузер одержала 6-ю победу в карьере на Кубке мира, у Минккинен – 5-й подиум, у Магнуссон – 4-й
сегодня, 13:01
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Фийон-Майе лидирует, Самуэльссон – 2-й, Ботн – 3-й
55 минут назад
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Хаузер идет первой, Минккинен – 2-я, Магнуссон – 3-я
сегодня, 13:22
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Италия – 3-я
вчера, 20:59
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
вчера, 20:56
Кубок мира. Зачет спринтов. Ботн лидирует, Ульдал – 2-й, Фийон-Майе – 3-й
вчера, 17:29
Кубок мира. Зачет спринтов. Минккинен лидирует, Магнуссон – 2-я, Мишлон – 3-я
5 декабря, 16:48
Кубок IBU. Боте победила в спринте, Стремоус – 2-я, Гальмас Полен – 3-я
4 декабря, 10:53
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Ботн лидирует, Ульдал – 2-й, Самуэльссон – 3-й
3 декабря, 16:47
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Вирер лидирует, Лейнамо – 2-я, Бене – 3-я
2 декабря, 16:52
Анна Сола: «Большунов должен оплатить лечение Бакурова и извиниться перед ним»
30 ноября, 09:26