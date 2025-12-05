Майгуров об обращении в CAS по поводу допуска биатлонистов: «Все уже подано, ждем дату рассмотрения нашего иска. Примерно в декабре»

Майгуров: CAS скоро рассмотрит иск по поводу допуска российских биатлонистов.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в эфире «Матч ТВ» заявил, что организация уже обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) по вопросу допуска россиян к международным стартам.

Российские биатлонисты отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU ) с 2022 года.

– Наша основная цель – вернуться в международный календарь. С нашей стороны сделано все, что нужно. Я придерживаюсь «тихой дипломатии». Когда будет факт и будет объявлена дата рассмотрения, мы об этом сообщим.

Не хочу бежать вперед, как и все мировые дипломаты. Никто не говорит, что мы завтра подадим в суд и будем обсуждать этот вопрос. Наши документы у швейцарских адвокатов, они этим занимаются. В ближайшее время мы вам скажем, когда будет рассмотрение биатлона.

Все, что сегодня происходит с допуском, – это единая стратегия министерства спорта и Олимпийского комитета России. Там есть много определенных нюансов, и биатлон – один из них. Он будет рассматриваться не совсем так, как другие виды спорта.

– Почему у лыжников получается, а у биатлонистов – нет? Потому что FIS «за», а IBU «против»?

– Что у нас друзей нет в IBU – это естественно. Общение между федерациями неоднократно показывало, что языка дипломатии не хватает. Мы уже давно перешли в юридическую плоскость, одни из первых подали [апелляцию] сразу после отстранения.

Но если вы говорите про Олимпиаду, то шансы минимальны. Наша основная цель – вернуться в международный календарь, на чемпионаты и Кубки мира. Мы все прекрасно понимаем, глядя на другие виды спорта, что если будут приняты положительные решения, то допуск, процедура статуса... IBU говорит, что вы должны осуждать СВО и действия правительства, после этого мы с вами поговорим.

– Почему мы их слушаем? Давайте подавать в суды.

– Все уже подано, ждем дату рассмотрения нашего иска.

– В CAS? А примерно когда?

– Да. В декабре, – сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ ».

