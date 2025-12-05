Франциска Пройс: «Сейчас я не в лучшей форме. Отчасти это ожидаемо, ведь цель не в том, чтобы быть на пике в конце ноября»

Действующий обладатель Кубка мира по биатлону немка Франциска Пройс оценила свою форму в начале сезона.

Во вторник Пройс заняла 29-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубке мира в Эстерсунде.

«Меня на самом деле беспокоит физическая форма. Не чувствую, что у меня все так уж плохо с силами, однако на каждом круге мне тяжело и я проигрываю. Не знаю, связано ли это напрямую с прошлым сезоном. Думаю, просто сейчас я не в лучшей форме.

Отчасти это ожидаемо, ведь цель состояла не в том, чтобы быть на пике в конце ноября, а чтобы прибавлять с каждой неделей и становиться сильнее. Несмотря на все, это мой худший личный результат за долгое время», – сказала Пройс.