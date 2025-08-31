Летний биатлон. Чемпионат Италии. Джакомель и Пасслер победили в гонках преследования, Минккинен – 2-я, Тандревольд – 29-я
Доротея Вирер и Лиза Виттоцци не участвуют в турнире.
Летний биатлон
Чемпионат Италии
Антхольц
Гонка преследования
Женщины
1. Ребекка Пасслер – 53.57,6 (1)
2. Суви Минккинен (Финляндия) – 22,6 (3)
3. Анна Гандлер (Австрия) – 36,8 (1)
4. Микела Каррара – 41,3 (2)
5. Ханна Аухенталлер – 43,4 (4)
6. Лара Вагнер (Австрия) – 44,2 (2)
7. Самуэла Комола – 44,8 (3)
8. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 1.17,4 (3)
9. Дуня Здоуц (Австрия) – 1.22,5 (1)
10. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.48,8 (4)...
13. Аита Гаспарин (Швейцария) – 2.09,6 (3)...
18. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 2.46,1 (4)...
26. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 4.53,4 (3)...
29. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 5.35,9 (4)
Мужчины
1. Томмазо Джакомель – 1:00.35,5 (3)
2. Олли Хииденсало (Финляндия) – 52,5 (2)
3. Отто Инвениус (Финляндия) – 1.00,4 (2)
4. Марко Барале – 1.49,3 (4)
5. Даниэле Каппеллари – 2.02,9 (3)
6. Антон Видмар (Словения) – 2.09,9 (4)
7. Элиа Дзени – 2.39,0 (3)
8. Лукас Хофер – 2.47,7 (7)
9. Патрик Браунхофер – 3.04,2 (2)...
12. Дидье Бьоназ – 3.16,7 (5)...
18. Флоран Клод (Бельгия) – 4.09,4 (3)