Летний биатлон. Чемпионат Италии. Джакомель и Пасслер победили в гонках преследования, Минккинен – 2-я, Тандревольд – 29-я

Джакомель выиграл пасьют на летнем чемпионате Италии, Тандревольд – 29-я.

Доротея Вирер и Лиза Виттоцци не участвуют в турнире.

Летний биатлон

Чемпионат Италии

Антхольц

Гонка преследования

Женщины

1. Ребекка Пасслер – 53.57,6 (1)

2. Суви Минккинен (Финляндия) – 22,6 (3)

3. Анна Гандлер (Австрия) – 36,8 (1)

4. Микела Каррара – 41,3 (2)

5. Ханна Аухенталлер – 43,4 (4)

6. Лара Вагнер (Австрия) – 44,2 (2)

7. Самуэла Комола – 44,8 (3)

8. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 1.17,4 (3)

9. Дуня Здоуц (Австрия) – 1.22,5 (1)

10. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.48,8 (4)...

13. Аита Гаспарин (Швейцария) – 2.09,6 (3)...

18. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 2.46,1 (4)...

26. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 4.53,4 (3)...

29. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 5.35,9 (4)

Мужчины

1. Томмазо Джакомель – 1:00.35,5 (3)

2. Олли Хииденсало (Финляндия) – 52,5 (2)

3. Отто Инвениус (Финляндия) – 1.00,4 (2)

4. Марко Барале – 1.49,3 (4)

5. Даниэле Каппеллари – 2.02,9 (3)

6. Антон Видмар (Словения) – 2.09,9 (4)

7. Элиа Дзени – 2.39,0 (3)

8. Лукас Хофер – 2.47,7 (7)

9. Патрик Браунхофер – 3.04,2 (2)...

12. Дидье Бьоназ – 3.16,7 (5)...

18. Флоран Клод (Бельгия) – 4.09,4 (3)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
чемпионат Италии
результаты
летний биатлон
