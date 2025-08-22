Симон Фуркад об Олимпиаде-2026: «Это кульминация сезона. На тренировках ищем корреляции с тем, что нас ждет в Антхольце»

Симон Фуркад рассказал, как французские биатлонисты готовятся к Олимпиаде-2026.

– Как прошел тренировочный сбор в Бессане?

– Это важный период лета. Мы начинаем понемногу входить во второй подготовительный этап. Мы приближаемся к более серьезному периоду, возвращаемся к сути дела. Этот сбор мы проводили с командой Б. Все тренировки проходили с ними, чтобы создать атмосферу соперничества и здоровой конкуренции.

– Есть ли какое-то понимание по текущей форме команды?

– Первое понимание мы смогли получить на прошлой неделе, когда Эрик (Перро ) и Эмильен (Жаклен ) по своей инициативе поехали на фестиваль Blink в Норвегию. Они довольно неплохо выступили на фоне норвежцев.

Думаю, вся команда конкурентоспособна. У нас все те же лидеры, которые задают тон. У нас сильная сборная. Мы на верном пути к предстоящему сезону.

– Это будет олимпийский сезон. Кажется ли, что этот турнир еще далеко? Часто о нем говорите?

– Мы знаем, что перед этим нужно пройти несколько этапов подготовки. Конечно, мы говорим об этом и готовимся с учетом этого. Например, на всех тренировках в Бессане мы пытаемся найти корреляции с тем, что нас ждет в Антхольце. Это кульминация сезона. Поэтому, очевидно, мы стараемся больше сосредоточиться на том, что нас ждет на Олимпиаде.

В Антхольце сложная высота (1600 м), но трасса имеет относительно ровный профиль. На сборах мы стараемся проводить специальные тренировки и искать моменты, которые используем на олимпийской трассе, – сказал тренер сборной Франции.