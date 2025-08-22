  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Симон Фуркад об Олимпиаде-2026: «Это кульминация сезона. На тренировках ищем корреляции с тем, что нас ждет в Антхольце»
0

Симон Фуркад об Олимпиаде-2026: «Это кульминация сезона. На тренировках ищем корреляции с тем, что нас ждет в Антхольце»

Симон Фуркад рассказал, как французские биатлонисты готовятся к Олимпиаде-2026.

– Как прошел тренировочный сбор в Бессане?

– Это важный период лета. Мы начинаем понемногу входить во второй подготовительный этап. Мы приближаемся к более серьезному периоду, возвращаемся к сути дела. Этот сбор мы проводили с командой Б. Все тренировки проходили с ними, чтобы создать атмосферу соперничества и здоровой конкуренции.

– Есть ли какое-то понимание по текущей форме команды?

– Первое понимание мы смогли получить на прошлой неделе, когда Эрик (Перро) и Эмильен (Жаклен) по своей инициативе поехали на фестиваль Blink в Норвегию. Они довольно неплохо выступили на фоне норвежцев.

Думаю, вся команда конкурентоспособна. У нас все те же лидеры, которые задают тон. У нас сильная сборная. Мы на верном пути к предстоящему сезону.

– Это будет олимпийский сезон. Кажется ли, что этот турнир еще далеко? Часто о нем говорите?

– Мы знаем, что перед этим нужно пройти несколько этапов подготовки. Конечно, мы говорим об этом и готовимся с учетом этого. Например, на всех тренировках в Бессане мы пытаемся найти корреляции с тем, что нас ждет в Антхольце. Это кульминация сезона. Поэтому, очевидно, мы стараемся больше сосредоточиться на том, что нас ждет на Олимпиаде.

В Антхольце сложная высота (1600 м), но трасса имеет относительно ровный профиль. На сборах мы стараемся проводить специальные тренировки и искать моменты, которые используем на олимпийской трассе, – сказал тренер сборной Франции.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Ski Chrono
logoЭмильен Жаклен
logoЭрик Перро
logoBlink
logoсборная Франции
logoСимон Фуркад
logoОлимпиада-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Результаты лыжероллерного фестиваля Blink-2025: там выступили Клэбо, Виттоцци, Лагрейд, Жаклен, Жанмонно, Фоссесхолм
149 августа, 20:30
Blink-2025. Ульдал выиграл финал масс-старта, Перро – 2-й, Жаклен – 3-й, Кристиансен – 5-й, Лагрейд и Дале выбыли в полуфинале
9 августа, 20:13
Главные новости
Михаил Колосков: «У нас есть «чистые» лыжи, проверяем на них работу парафинов без фтора, сравниваем наши и иностранные»
сегодня, 11:57
Михаил Колосков: «Гараничев и Дербушева – спортсмены, с которыми невероятно легко работать. А вот с Бабиковым очень непросто – он вроде бы то доверяет тебе, то нет»
1сегодня, 11:50
Колосков о ситуации с лыжами в сборной: «Основной состав команды сохранил контракты с производителями, положенный по договору инвентарь у спортсменов есть»
сегодня, 11:37
Норвежские биатлонисты проведут высотные сборы в Италии
сегодня, 06:48
Франциска Пройс: «До сих пор не могу смириться со смертью Дальмайер. Я постоянно думаю о Лауре»
2вчера, 06:43
Фредрик Линдстрем стал врачом юниорской сборной Швеции по лыжным гонкам
420 августа, 15:15
Финский биатлонист Хейккинен предстанет перед судом за выстрел в человека. Он случайно попал крестному в глаз во время охоты
3920 августа, 14:20
Тириль Экхофф примет участие в шоу «Танцы со звездами»
20 августа, 06:47
Дмитрий Васильев: «Встреча Путина и Трампа может послужить позитивным сигналом для МОК, который сильно зависим политически»
819 августа, 13:40
Томмазо Джакомель: «Вирер тренируется с энтузиазмом. Но иногда мне кажется, что она совершает ошибку, считая дни до Олимпиады»
119 августа, 07:04
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
14 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
124 марта, 08:28