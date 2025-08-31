Летний биатлон. Чемпионат Италии. Джакомель и Шельцхорн выиграли спринты, Хофер – 2-й, Минккинен – 3-я, Тандревольд – 33-я

Джакомель победил в спринте на летнем чемпионате Италии, Тандревольд – 33-я.

Доротея Вирер и Лиза Виттоцци не участвуют в турнире.

Летний биатлон

Чемпионат Италии

Антхольц

Спринт

Женщины

1. Биргит Шельцхорн – 23.33,1 (0)

2. Ханна Аухенталлер – 10,0 (0)

3. Суви Минккинен (Финляндия) – 12,0 (1)

4. Леа Майер (Швейцария) – 36,0 (3)

5. Ребекка Пасслер – 38,0 (1)

6. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 40,0 (0)

7. Анна Юппе (Австрия) – 40,4 (3)

8. Самуэла Комола – 44,2 (1)

9. Анна Гандлер (Австрия) – 1.00,1 (1)

10. Лара Вагнер (Австрия) – 1.01,9 (2)

11. Микела Каррара – 1.08,8 (3)

12. Дуня Здоуц (Австрия) – 1.11,4 (0)

13. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.12,3 (4)

14. Аита Гаспарин (Швейцария) – 1.29,2 (3)

15. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 1.33,8 (2)...

32. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 2.54,6 (3)

33. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 2.56,1 (3)

Мужчины

1. Томмазо Джакомель – 26.10,0 (1)

2. Лукас Хофер – 21,1 (2)

3. Олли Хииденсало (Финляндия) – 28,2 (0)

4. Марко Барале – 29,5 (0)

5. Антон Видмар (Словения) – 36,0 (0)

6. Отто Инвениус (Финляндия) – 42,9 (2)

7. Даниэле Каппеллари – 1.04,1 (1)

8. Жереми Финелло (Швейцария) – 1.25,1 (3)...

12. Дидье Бьоназ – 1.50,8 (4)...

19. Флоран Клод (Бельгия) – 2.18,6 (3)