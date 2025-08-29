Истомин о недопуске россиян: «До середины января время еще есть, так что надежды не теряем»

Артем Истомин надеется, что российских биатлонистов еще допустят до Олимпиады.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал информацию о квотах для квалификации на Олимпиаду-2026. В правилах не предусмотрено участие нейтральных спортсменов.

«На самом деле IBU в правилах ничего не меняли. Но каким-то образом раньше мы могли участвовать как нейтральные спортсмены. Поэтому обсуждать здесь даже и нечего особо. Ждем, что ситуация изменится.

От чего это зависит? Только от политики, все решается на этом уровне. До середины января время еще есть, так что надежды не теряем. Конечно, спортсменам сложно находиться в подвешенном состоянии. Но в то же время все понимают, что на случай допуска надо быть в максимальной готовности», – сказал тренер сборной России Истомин .

Зимняя Олимпиада пройдет в феврале 2026 года в Италии.

