Губерниев о соглашении Минспорта с РПЦ: «Будем надеяться, что с божьей помощью наши спортсмены массово вернутся и всех победят»

Губерниев высказался о сотрудничестве Министерства спорта РФ и РПЦ.

Русская православная церковь и Минспорт подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония с участием патриарха Кирилла и министра спорта России Михаила Дегтярева прошла в московском Даниловом монастыре.

«Будем надеяться, что с божьей помощью наши спортсмены массово вернутся и всех победят», — сказал Дмитрий Губерниев.

РПЦ и Минспорт подписали соглашение о сотрудничестве: «В любом состязании играет роль не только физическая, но и духовная сила»