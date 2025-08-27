  • Спортс
  • Губерниев о соглашении Минспорта с РПЦ: «Будем надеяться, что с божьей помощью наши спортсмены массово вернутся и всех победят»
69

Губерниев о соглашении Минспорта с РПЦ: «Будем надеяться, что с божьей помощью наши спортсмены массово вернутся и всех победят»

Губерниев высказался о сотрудничестве Министерства спорта РФ и РПЦ.

Русская православная церковь и Минспорт подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония с участием патриарха Кирилла и министра спорта России Михаила Дегтярева прошла в московском Даниловом монастыре.

«Будем надеяться, что с божьей помощью наши спортсмены массово вернутся и всех победят», — сказал Дмитрий Губерниев.

РПЦ и Минспорт подписали соглашение о сотрудничестве: «В любом состязании играет роль не только физическая, но и духовная сила»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoДмитрий Губерниев
Министерство спорта России
патриарх Кирилл
logoМихаил Дегтярев
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
