Тириль Экхофф примет участие в шоу «Танцы со звездами»
Тириль Экхофф примет участие в шоу «Танцы со звездами».
Норвежская биатлонистка вошла в состав участников шоу на канале TV2.
Экхофф будет выступать в дуэте с танцором Сантино Миренной.
«На что я согласилась? В любом случае, это будет совершенно новый опыт. Посмотрим, смогу ли я научиться танцевать», – сказала Экхофф.
Ранее в этом шоу участвовали лыжник Эмиль Иверсен, прыгунья с трамплина Марен Лундбю и двоеборец Магнус Моан.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Nordic Magazine
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости