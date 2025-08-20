Тириль Экхофф примет участие в шоу «Танцы со звездами».

Норвежская биатлонистка вошла в состав участников шоу на канале TV2.

Экхофф будет выступать в дуэте с танцором Сантино Миренной.

«На что я согласилась? В любом случае, это будет совершенно новый опыт. Посмотрим, смогу ли я научиться танцевать», – сказала Экхофф.

Ранее в этом шоу участвовали лыжник Эмиль Иверсен, прыгунья с трамплина Марен Лундбю и двоеборец Магнус Моан.