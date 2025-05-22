Тириль Экхофф рассталась с женихом спустя 13 лет отношений

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассталась с женихом.

Экхофф и лыжник Анунд Лид Бюгланд начали встречаться в 2011 году. В 2022-м пара обручилась.

«После 13 замечательных лет, проведенных вместе, мы решили пойти разными путями. Вместе мы пережили и взлеты, и падения, и множество прекрасных моментов, за которые я очень благодарна.

Несмотря на то, что наши пути теперь разошлись, мы по-прежнему относимся друг к другу с уважением и признательностью. Никакой драмы, но иногда жизнь идет не совсем так, как вам хотелось», – сказала 34-летняя Экхофф.