Экхофф о непопадании Киркеэйде в сингл-микст на ЧМ: «Очень странное решение. В эстафете нужно хорошо стрелять. Это будет команда-джокер»

Тириль Экхофф возмутилась из-за непопадания Марен Киркеэйде в сингл-микст на ЧМ.

В составе сборной Норвегии в сингл-миксте на чемпионате мира в Ленцерхайде выступят Рагнхильд Фемстейневик и Йоханнес Бо.

«Я считаю, что это очень странное решение. В эстафете нужно хорошо стрелять. Это самое главное. Мне кажется, это будет команда-джокер.

Признаюсь, я с самого начала хотела увидеть в составе Марен. И очень удивилась решению», – заявила двукратная олимпийская чемпионка.

По информации норвежского TV2, Киркеэйде хотела выступить в гонке, но руководство норвежской федерации не поддержало ее кандидатуру.

Менеджер сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан отметил, что выбор был сделан с учетом последних результатов.

«Рагнхильд и Марен в последнее время хорошо стреляли, но нам нужно дать Марен еще год, чтобы она начала быстрее работать на лежке. Рагнхильд немного опережает ее в этом компоненте», – отметил Ботнан.