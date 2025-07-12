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Немецкая биатлонистка Кинк рассказала, что ее укусил клещ в прошлом году: «Мне диагностировали болезнь Лайма. Из-за нее я мучилась весь сезон»

Немецкая биатлонистка Юлия Кинк перенесла болезнь Лайма после укуса клеща.

21-летняя спортсменка рассказала о проблемах со здоровьем, из-за которых досрочно завершила прошлый сезон.

«Все начиналось неплохо. Но перед нашим основным тренировочным сбором я подцепила клеща. А незадолго до чемпионата Германии, в конце августа, мне диагностировали болезнь Лайма. Из-за нее я мучилась весь сезон», – рассказала Кинк в подкасте Extrarunde.

Кроме того, в январе немка получила сотрясение мозга в результате падения.

«За неделю до Кубка мира в Антерсельве я упала и ударилась головой – и с тех пор у меня начались сильные головные боли», – добавила Кинк, отметив, что ее решение сразу вернуться на соревнования было преждевременным.

В 2024-м Кинк выиграла два золота на чемпионате мира среди юниоров. В том же году она дебютировала на Кубке мира.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Nordic Magazine
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