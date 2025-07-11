Фото
1

Жанмонно побывала в гостях у Пройс и Шемпа в Рупольдинге

Жанмонно побывала в гостях у Пройс и Шемпа в Рупольдинге.

Биатлонистки вместе тренировались в Рупольдинге.

«Провела два идеальных дня в шикарной компании!

Огромное спасибо Франциске и Симону за теплоту и гостеприимство», – написала французская биатлонистка Лу Жанмонно.

В прошедшем сезоне Пройс и Жанмонно до последней гонки соревновались за победу в общем зачете Кубка мира. В финальном масс-старте спортсменки ушли лидерами после четвертой стрельбы – Жанмонно упала на повороте и проиграла Кубок.

Схватка за Кубок мира до последних метров – и падения. Что за развязка в биатлоне!

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: соцсети Лу Жанмонно
logoФранциска Пройс
logoСимон Шемп
logoсборная Франции жен
logoсборная Германии жен
logoЛу Жанмонно
фото
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Жанмонно о Пройс: «Франциска – прекрасный человек. Она добрая, талантливая, и в ее действиях не было ни тени неспортивного поведения»
127 апреля, 13:40
Франциска Пройс: «Мне понадобится перерыв чуть дольше, чем обычно. Еду в отпуск в Таиланд – хорошо, что там никто ничего не знает о биатлоне»
825 марта, 17:15
Схватка за Кубок мира до последних метров – и падения. Что за развязка в биатлоне!
4123 марта, 23:20
Главные новости
Дмитрий Васильев о бане Валиевой: «Настоящее свинство со стороны WADA. При этом агентство не дисквалифицирует западных спортсменов, которые принимают допинг»
20сегодня, 09:58
Путин поручил с 2026 года увеличить вознаграждения олимпийцам и их тренерам
70вчера, 17:56
Васильев о допуске Великой и Егорян на ЧМ: «Международная федерация фехтования подает хороший пример другим»
4вчера, 13:31
Губерниев о диалоге Майгурова с IBU: «Такое ощущение, что он просто им рождественские открытки присылает, а ему и спасибо не говорят»
16вчера, 10:15
Антон Бабиков: «В моем понимании профессиональная карьера – это все без исключения гонки сезона. А не пропускать какие-то неудобные старты, рассказывая всем, что готовлюсь к Олимпиаде»
39 июля, 13:54
Антон Бабиков: «Я порой смотрю на повальное увлечение людей фотографией и недоумеваю: какой смысл сравнивать карточки свою и соседа? Ты должен смотреть на работы выдающихся фотографов»
29 июля, 13:45
Норвежская биатлонистка Анн де Беш будет выступать за Данию
29 июля, 10:14
Суд удовлетворил прошение экс-главы ЦСП и СБР Кравцова о досрочном освобождении
229 июля, 07:57
Каплина и Бурундуков поженились
47 июля, 07:50Фото
План календаря российских турниров по биатлону сезона-2025/26: Кубок Содружества стартует в сентябре, Кубок России – в конце ноября
7 июля, 06:00
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
910 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
124 марта, 08:28
Компания Fischer подарила именные лыжи братьям Бо
223 марта, 16:16Фото
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Лагрейд выиграл, Перро – 2-й, Фийон-Майе – 3-й
523 марта, 15:56
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс победила, Эльвира Оберг – 2-я, Жанмонно – 3-я
123 марта, 13:32