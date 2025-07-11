Жанмонно побывала в гостях у Пройс и Шемпа в Рупольдинге
Жанмонно побывала в гостях у Пройс и Шемпа в Рупольдинге.
Биатлонистки вместе тренировались в Рупольдинге.
«Провела два идеальных дня в шикарной компании!
Огромное спасибо Франциске и Симону за теплоту и гостеприимство», – написала французская биатлонистка Лу Жанмонно.
В прошедшем сезоне Пройс и Жанмонно до последней гонки соревновались за победу в общем зачете Кубка мира. В финальном масс-старте спортсменки ушли лидерами после четвертой стрельбы – Жанмонно упала на повороте и проиграла Кубок.
Схватка за Кубок мира до последних метров – и падения. Что за развязка в биатлоне!
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: соцсети Лу Жанмонно
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