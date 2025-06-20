Франциска Пройс и Лиза Виттоцци вместе тренируются в Рупольдинге

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци и немка Франциска Пройс вместе тренируются в Рупольдинге.

Об этом спортсменки сообщили в соцсетях.

«Угадайте, кто в городе. Добро пожаловать!» – написала Пройс, выложив фото.

Пройс – действующий обладатель Большого хрустального глобуса. Виттоцци завоевала этот трофей в сезоне-2023/24.