Дмитрий Васильев: «Категорически против того, чтобы российские спортсмены выступали без флага и гимна. Но временно согласиться можно»
Васильев считает, что россиянам можно временно согласиться на нейтральный статус.
«Я категорически против того, чтобы российские спортсмены выступали без флага и гимна. Но в сложившейся ситуации в качестве компромисса еще можно выступать в таком виде, чтобы наше отстранение сдвинулось с мертвой точки.
Надо с чего-то начинать. В одночасье нам не вернут флаг и гимн. Для того, чтобы наши спортсмены имели возможность выступать и показывать результаты на мировом уровне, можно временно согласиться на нейтральный статус», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Всепроспорт
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