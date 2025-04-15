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Несколько европейских стран препятствуют возвращению России на Олимпиаду (ТАСС)

Европейские страны препятствуют возвращению России на Олимпийские игры на фоне неофициальных дискуссий в Международном олимпийском комитете (МОК).

Об этом заявил ТАСС информированный источник.

«Самые ярые противники этого – представители некоторых значимых европейских стран, хотя тема в МОК витает в воздухе, есть ряд дискуссий по этому поводу», – сказал собеседник агентства насчет возможности официального возвращения России на Игры.

В октябре 2023 года МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) в связи с включением в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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ТАСС
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