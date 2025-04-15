Несколько европейских стран препятствуют возвращению России на Олимпиаду (ТАСС)
Европейские страны препятствуют возвращению России на Олимпийские игры на фоне неофициальных дискуссий в Международном олимпийском комитете (МОК).
Об этом заявил ТАСС информированный источник.
«Самые ярые противники этого – представители некоторых значимых европейских стран, хотя тема в МОК витает в воздухе, есть ряд дискуссий по этому поводу», – сказал собеседник агентства насчет возможности официального возвращения России на Игры.
В октябре 2023 года МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) в связи с включением в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Дегтярев об Играх-2028 в Лос-Анджелесе: «Мой прогноз: 99% будет национальная сборная России с флагом и гимном»
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости