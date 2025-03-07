Жаклен о непопадании в эстафету на ЧМ: «Я был очень зол. Я понимал, почему меня не поставили, но это было так важно для меня»

Жаклен рассказал, что был зол из-за непопадания в эстафету на ЧМ в Ленцерхайде.

Накануне французский биатлонист Эмильен Жаклен одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место. На чемпионате мира его не поставили в мужскую эстафету.

«Я чувствую себя частью команды и разделяю ее дух. Это больно. Я просто хотел вернуться домой и взять паузу.

В последние дни чемпионата мира было тяжело, я хотел участвовать в эстафете. Я был по-настоящему зол. Я понимал, почему меня не поставили, но это было так важно для меня. Я был очень зол, но смирился с этим, не испытал проблем с самооценкой и продолжил жить дальше. Меня окружали люди, которые помогли мне чувствовать себя хорошо», – сказал Жаклен.

За сборную Франции бежали Эмильен и Фабьен Клод, Эрик Перро и Кентен Фийон-Майе.

«Они очень сильны и провели хорошую эстафету, но я чуть меньше сопереживал французской команде. Мы заняли второе место, но хотели победить.

Я просто делаю то, что должен, и пытаюсь сосредоточиться. Я не могу погружаться в переживания», – добавил Эмильен.

– Он воспринял это не очень хорошо, но таков был план. Мы ожидали от него реакции не только в масс-старте, но и в оставшейся части сезона.

– Это было наказание?

– Нет, это не было наказанием, но мы приняли такое решение, чтобы получить реакцию, – отметил тренер сборной Франции Симон Фуркад.