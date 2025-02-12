Эмильен Жаклен: «Я ушел на штрафной круг, потому что меня трясло. Было странно стоять в одиночестве на стрельбище с таким отрывом»
Эмильен Жаклен рассказал, что его трясло на стойке в смешанной эстафете на ЧМ.
Сегодня сборная Франции в составе Жюлии Симон, Лу Жанмонно, Эрика Перро и Жаклена выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде. Жаклен зашел на штрафной круг на последней стрельбе.
«Мне повезло, что у меня такие партнеры по команде, то, что они сделали, действительно впечатляет. И они были впечатляющими с самого начала сезона.
Я ушел на штрафной круг, потому что меня трясло, было странно стоять в одиночестве на стрельбище с таким отрывом. Вот и все, это победа команды, но мне нужно совершенствоваться дальше. Я должен запомнить эту стрельбу и извлечь из нее уроки», – сказал Жаклен.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Ski Nordique
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