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Симон Фуркад о ЧМ: «Именно такую французскую команду я и хочу видеть. Горжусь, что пятеро наших парней возвращаются как минимум с одной медалью»

Симон Фуркад доволен результатом сборной Франции на чемпионате мира по биатлону.

ЧМ завершился в Ленцерхайде 23 февраля. Мужская команда Франции завоевала пять медалей – золото, серебро и три бронзы.

«Больше всего я горжусь тем, что пятеро наших парней вышли на старт и пятеро возвращаются домой как минимум с одной медалью. Меня больше интересует плотность [результатов] в группе, чем отдельные спортсмены. Я доволен. Именно такую французскую команду я и хочу видеть.

Перед чемпионатом мира мы сосредоточились на том, чтобы подойти к нему свежими – без дополнительных нагрузок во время двухнедельного перерыва после Кубка мира. Не хотелось перестараться. Другие сборные решили готовиться полноценно, и это, возможно, не пошло им на пользу.

Это придает уверенности перед Олимпийскими играми, следующим крупным стартом. Мы уверены в своем потенциале – потенциале спортсменов и всего штаба», – сказал тренер сборной Франции Симон Фуркад.

За 5 минут объясняем, как дела в биатлоне – и нашем, и мировом

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Le Dauphine
logoСимон Фуркад
logoсборная Франции
Ленцерхайде
logoЧемпионат мира по биатлону
logoОлимпиада-2026
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