Александр Тихонов: «Томас Бах – человек подневольный, за что его ругать? Мы, русские, можем помочь себе только сами»

Александр Тихонов назвал «подневольным человеком» главу МОК Томаса Баха.

20 марта в Греции пройдут выборы президента Международного олимпийского комитета (МОК). Бах не будет переизбираться на новый срок.

«Хорошо знаю Баха, у меня есть его телефон. Время Томаса прошло, поэтому любой, кто придет на его место, будет хорошим главой. Кроме редкой мрази, англичанина Коу. Баху пора покидать МОК не только из-за возраста, но и за все, что он в последнее время сделал. Это человек подневольный, поэтому за что его ругать?

Мы, русские, можем помочь себе только сами. Больше никто. Мы должны быть доминирующей страной во всем: в политике, в экономике, тогда мы можем диктовать условия и МОК, и кому угодно. Но мы все это упустили, поэтому нас там нигде не осталось: ни в международных федерациях, вообще нигде! Вот это наше большое упущение. В МОК у нас сидят Тарпищев и сбежавшая Исинбаева, то есть люди, которые абсолютно ничего не решают. Это как?

Сейчас надо будет подключать все что угодно, для того чтобы у нас был свой человек в МОК. В исполком нам попасть шансов нет никаких, но если у нас американцами налаживаются нормальные отношения, то и с ними стоит договариваться», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов .

На данный момент МОК рекомендует спортивным федерациям допускать россиян до соревнований только в нейтральном статусе.