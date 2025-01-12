Дмитрий Свищев: «Не важно, кто президент МОК – Бах, Шмах или Коу. Самое главное – вернуть Россию в мировой спорт без каких-либо ограничений»

Дмитрий Свищев считает, что не имеет значения, кто займет пост главы МОК.

Выборы нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) пройдут 20 марта.

«Не важно, кто президент МОК – Бах, Шмах или Коу. Какая разница? Это непринципиальный вопрос.

Как декларировал президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, мы переходим к прагматичной позиции переговоров по восстановлению российского спорта. Самое главное – вернуть Россию в мировой спорт без каких-либо ограничений.

МОК изначально был воинственно настроен против нас. ОКР до сих пор отстранен, как и наши федерации по многим видам спорта. Многие наши спортсмены не участвуют в международных соревнованиях, в России эти турниры не проходят. С любым руководством МОК нам нужно строить диалог, чтобы снять эти проблемные вопросы и восстановить нашу страну полноценно.

Сейчас, думаю, МОК и сам хочет вернуть российских спортсменов, но не знает, как это сделать без репутационных рисков и потерь. Мы будем помогать им в этом и шаг за шагом снимем все санкции», – сказал депутат Госдумы Свищев.

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