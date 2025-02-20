Рагнхильд Фемстейневик: «Чувствовала себя виноватой из-за того, что именно меня поставили в сингл-микст. У нас в команде так много сильных спортсменок»

Рагнхильд Фемстейневик рассказала об эмоциях от попадания в состав на эстафету.

Фемстейневик бежала сингл-микст на чемпионате мира вместе с Йоханнесом Бо . Норвежцы завоевали серебро, победу одержала сборная Франции.

– Я очень нервничала и волновалась. Чувствовала себя виноватой – из-за того, что именно меня поставили в эстафету. Было много эмоций. Но приятно получить возможность пробежать гонку.

– Почему ты чувствовала себя виноватой?

– У нас в команде так много сильных спортсменок, которые тоже могли бы выступить в одиночном миксте. Мне очень повезло, что выбрали меня, – сказала Фемстейневик.

«Это был не самый простой выбор. В нашей женской команде есть спортсменки с разными заслугами и сильными сторонами. Мы хотели бросить вызов Франции, а Рагнхильд быстра ходом и на пике формы стреляет быстро и хорошо. Мы решили рискнуть, и я думаю, что она показала уверенное выступление.

Я немного завидую Рагнхильд, первая медаль чемпионата мира – это как сбывшаяся мечта детства. Это совершенно особенное чувство», – отметил Йоханнес Бо.

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