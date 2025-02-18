  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Дальмайер о победе Пройс на ЧМ: «Это результат десятилетней упорной работы Франциски и тех, кто ее окружает. Она заслужила титул чемпионки мира»
0

Дальмайер о победе Пройс на ЧМ: «Это результат десятилетней упорной работы Франциски и тех, кто ее окружает. Она заслужила титул чемпионки мира»

Лаура Дальмайер прокомментировала победу Франциски Пройс в пасьюте на ЧМ.

«Франциска выдала выступление мирового уровня и завоевала долгожданное личное золото в гонке преследования, отстреляв без промахов и выдержав сильную конкуренцию со стороны Эльвиры Оберг, Лены Хекки-Гросс и команды Франции.

Ее успех не случаен – она показала мастер-класс по тактике и исполнению. Это результат десятилетней упорной работы Франци и тех, кто ее окружает, на протяжении долгой карьеры, в которой были и сложные периоды.

На последнем огневом рубеже Пройс сохраняла хладнокровие под огромным давлением; также она грамотно распределила силы на гонку. Франциска действительно заслужила титул чемпионки мира!» – написала двукратная олимпийская чемпионка в колонке для IBU. 

Дальмайер также высказалась о победе Жюстин Брезаз-Буше в спринте. 

«Люди спрашивают, удивляет ли меня возвращение лучшей формы Жюстин в Ленцерхайде. Это может казаться неожиданным, но на самом деле не совсем так. Да, перед этими чемпионатом она проводила сезон нестабильно, особенно в стрельбе.

Однако некоторые места просто раскрывают спортсмена с лучшей стороны, и Ленцерхайде является таким местом для Брезаз-Буше. Она выиграла три из трех гонок здесь в прошлом сезоне.

Четвертый старт – и еще одна победа. Когда спортсмен преуспевает в определенной обстановке, уверенность может превратиться в повторяющийся успех», – отметила Лаура. 

Рекорды Бьорндалена пали, у парня из Новой Зеландии две медали: так стартовал ЧМ по биатлону

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: IBU
logoФранциска Пройс
logoсборная Франции жен
logoЛаура Дальмайер
logoЧемпионат мира по биатлону
logoсборная Германии жен
logoЖюстин Брезаз-Буше
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат мира. Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в индивидуальной гонке, Жанмонно проиграла 25 секунд, Симон – 29,5
2сегодня, 16:05
⚡️ Чемпионат мира по биатлону-2025. Симон выиграла индивидуальную гонку, Халварссон – 2-я, Жанмонно – 3-я, Пройс – 10-я
277сегодня, 15:31
Рекорды Бьорндалена пали, у парня из Новой Зеландии две медали: так стартовал ЧМ по биатлону
21вчера, 07:30
Рекомендуем
Главные новости
Казакевич о победе на Кубке сильнейших: «Сейчас нужно пережить этот шквал радостных эмоций. Час порадоваться и настраиваться на дальнейшие старты»
35 минут назад
Кубок сильнейших. Индивидуальная гонка. Бажин стартует 4-м, Поршнев – 7-м, Логинов – 8-м, Бабиков – 9-м, Латыпов – 22-м, Халили – 28-м, Смольский – 32-м
3741 минуту назадLive
Жюлия Симон: «Прошлая неделя была сложной – после падения в смешанной эстафете сильно болела голова. Концентрация на стрельбище была не лучшей»
сегодня, 17:05
Симон завоевала восьмое золото ЧМ в карьере, у Жанмонно – шестая медаль, Халварссон впервые поднялась на подиум
8сегодня, 16:13
Чемпионат мира. Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в индивидуальной гонке, Жанмонно проиграла 25 секунд, Симон – 29,5
2сегодня, 16:05
⚡️ Чемпионат мира по биатлону-2025. Симон выиграла индивидуальную гонку, Халварссон – 2-я, Жанмонно – 3-я, Пройс – 10-я
277сегодня, 15:31
«Удалось три рубежа пройти без промахов, но на последнем было много лишних мыслей, очень хотела попасть». Дербушева о 12-м месте в индивидуальной гонке
сегодня, 15:30
Наталья Гербулова ждет ребенка
7сегодня, 15:26
Смольская о 5-м месте в индивидуальной гонке: «Не могу каждый старт быть на пьедестале, хорошо, что есть конкуренция. Расстроена тремя промахами»
1сегодня, 15:15
Казакевич об индивидуальной гонке: «Моя первая победа за два последних зимних сезона. Я уже начала задумываться, что со мной что-то не так»
3сегодня, 14:59
Ко всем новостям
Последние новости
Шашилов о биатлонистках: «Когда они бегали в линзах, это была катастрофа – мешал свет, были блики. Сейчас все в порядке, но нужно время, чтобы перестроиться на искусственное освещение»
сегодня, 07:16
Савелий Коновалов о серебре в спринте на Кубке сильнейших: «Как удалось обыграть всю взрослую сборную России? Случайность, наверное»
15 февраля, 16:25
Дарья Домрачева: «Дочки уже проявляют интерес к спорту, мы всячески их поддерживаем, стараемся вместе выбираться на лыжи»
115 февраля, 10:52
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
312 февраля, 15:29
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Германия – 2-я, Швеция – 3-я
512 февраля, 15:26
Светлана Ишмуратова: «Самое важное событие Игр в Сочи – наше первое общекомандное место. Гордость за страну, за ребят!»
128 февраля, 06:35
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
64 февраля, 06:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо и Лагрейд делят первое место, Перро – 3-й
26 января, 15:13
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция вышла в лидеры, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
126 января, 13:55
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Сливко вышла на 2-е место, Резцова – 3-я
1326 января, 12:45
Рекомендуем