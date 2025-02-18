Дальмайер о победе Пройс на ЧМ: «Это результат десятилетней упорной работы Франциски и тех, кто ее окружает. Она заслужила титул чемпионки мира»
«Франциска выдала выступление мирового уровня и завоевала долгожданное личное золото в гонке преследования, отстреляв без промахов и выдержав сильную конкуренцию со стороны Эльвиры Оберг, Лены Хекки-Гросс и команды Франции.
Ее успех не случаен – она показала мастер-класс по тактике и исполнению. Это результат десятилетней упорной работы Франци и тех, кто ее окружает, на протяжении долгой карьеры, в которой были и сложные периоды.
На последнем огневом рубеже Пройс сохраняла хладнокровие под огромным давлением; также она грамотно распределила силы на гонку. Франциска действительно заслужила титул чемпионки мира!» – написала двукратная олимпийская чемпионка в колонке для IBU.
Дальмайер также высказалась о победе Жюстин Брезаз-Буше в спринте.
«Люди спрашивают, удивляет ли меня возвращение лучшей формы Жюстин в Ленцерхайде. Это может казаться неожиданным, но на самом деле не совсем так. Да, перед этими чемпионатом она проводила сезон нестабильно, особенно в стрельбе.
Однако некоторые места просто раскрывают спортсмена с лучшей стороны, и Ленцерхайде является таким местом для Брезаз-Буше. Она выиграла три из трех гонок здесь в прошлом сезоне.
Четвертый старт – и еще одна победа. Когда спортсмен преуспевает в определенной обстановке, уверенность может превратиться в повторяющийся успех», – отметила Лаура.
Рекорды Бьорндалена пали, у парня из Новой Зеландии две медали: так стартовал ЧМ по биатлону
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