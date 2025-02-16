Кэмпбелл Райт о том, что его называют новой звездой биатлона: «У меня было два хороших дня и немного удачи, так что на этом пока и остановимся»
Кэмпбелл Райт отреагировал на то, что его называют новой звездой биатлона.
На чемпионате мира в Ленцерхайде 23-летний американец новозеландского происхождения завоевал серебряные медали в спринте и гонке преследования. В обеих гонках победил норвежец Йоханнес Бо.
«Ух ты, ух ты! Я пока не хочу заходить так далеко. У меня было два хороших дня и немного удачи, так что на этом пока и остановимся», – сказал Райт.
Йоханнес Бо заявил, что впечатлен выступлением Райта в пасьюте.
«Он открытый, молодой спортсмен. Несколько лет назад он блистал на юниорском чемпионате мира, а теперь вышел на большую сцену. Я даже больше впечатлен его сегодняшней гонкой, чем вчерашней», – сказал Бо.
Я даже больше впечатлен его сегодняшней гонкой, чем вчерашней
Опубликовала: Мария Величко
Источник: VG
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем