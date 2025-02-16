Кэмпбелл Райт о том, что его называют новой звездой биатлона: «У меня было два хороших дня и немного удачи, так что на этом пока и остановимся»

Кэмпбелл Райт отреагировал на то, что его называют новой звездой биатлона.

На чемпионате мира в Ленцерхайде 23-летний американец новозеландского происхождения завоевал серебряные медали в спринте и гонке преследования. В обеих гонках победил норвежец Йоханнес Бо.

«Ух ты, ух ты! Я пока не хочу заходить так далеко. У меня было два хороших дня и немного удачи, так что на этом пока и остановимся», – сказал Райт.

Йоханнес Бо заявил, что впечатлен выступлением Райта в пасьюте.

«Он открытый, молодой спортсмен. Несколько лет назад он блистал на юниорском чемпионате мира, а теперь вышел на большую сцену. Я даже больше впечатлен его сегодняшней гонкой, чем вчерашней», – сказал Бо.

Я даже больше впечатлен его сегодняшней гонкой, чем вчерашней