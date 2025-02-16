Йоханнес Бо: «Я выкладывался с самого начала и до последнего круга, у меня не осталось сил»
Сегодня норвежец выиграл золото в гонке преследования на чемпионате мира в Ленцерхайде. Вторым финишировал американец Кэмпбелл Райт, третьим – француз Эрик Перро.
Йоханнес Бо превзошел рекорд Уле Эйнара Бьорндалена и Мартена Фуркада по количеству личных побед на чемпионатах мира, у которых по 11 золотых наград.
«Я лидировал, мне удалось хорошо отстреляться – последняя стрельба была просто великолепной. А потом позади появился этот молодой паренек (Райт).
Я действительно выкладывался с самого начала и до последнего круга, у меня не осталось сил. На последнем подъеме их вообще не было, но я попытался сосредоточиться на финишной черте. На спуске чувствовал усталость в ногах.
Для меня это исторический день. Вчера я повторил (достижение Бьорнадалена и Фуркада), а сегодня превзошел его. Отличные выходные!» – сказал Бо.
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