Майгуров о проблеме вывоза винтовок в Европу: «Мы ни к кому не обращались и не спрашивали. Если заморочиться, то можно найти решение»

Майгуров сообщил, что СБР не пытался решить проблему вывоза винтовок в Европу.

Ранее вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Павел Ростовцев заявил , что российским биатлонистам нереально проводить сборы в Европе из-за «непреодолимой проблемы по вывозу оружия из России».

«Если Павел Ростовцев сказал, значит, так и есть. На сегодня у нас нет необходимости проводить сборы в Европе, так как мы там не соревнуемся. У нас в России есть много отличных баз и комплексов. В горы мы ездим на Семинский перевал, в Сочи. У нас не стоит вопрос, что нужно тренироваться в Европе. Что касается снега, условий и стоимости, в России гораздо комфортнее, понятнее и приятнее, чем в Европе.

Когда нас допустят к участию, эта проблема решится сама собой. Страны будут делать нам приглашения на участие в соревнованиях, в том числе на ввоз оружия. Будем работать по этой схеме, как ранее. Сейчас нет необходимости тренироваться в Европе, поэтому мы ни к кому не обращались и не спрашивали. Если заморочиться, то можно найти пути решения», – рассказал глава СБР Виктор Майгуров.