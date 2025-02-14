Майгуров о проблеме вывоза винтовок в Европу: «Мы ни к кому не обращались и не спрашивали. Если заморочиться, то можно найти решение»
Ранее вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Павел Ростовцев заявил, что российским биатлонистам нереально проводить сборы в Европе из-за «непреодолимой проблемы по вывозу оружия из России».
«Если Павел Ростовцев сказал, значит, так и есть. На сегодня у нас нет необходимости проводить сборы в Европе, так как мы там не соревнуемся. У нас в России есть много отличных баз и комплексов. В горы мы ездим на Семинский перевал, в Сочи. У нас не стоит вопрос, что нужно тренироваться в Европе. Что касается снега, условий и стоимости, в России гораздо комфортнее, понятнее и приятнее, чем в Европе.
Когда нас допустят к участию, эта проблема решится сама собой. Страны будут делать нам приглашения на участие в соревнованиях, в том числе на ввоз оружия. Будем работать по этой схеме, как ранее. Сейчас нет необходимости тренироваться в Европе, поэтому мы ни к кому не обращались и не спрашивали. Если заморочиться, то можно найти пути решения», – рассказал глава СБР Виктор Майгуров.
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