Пройс считает, что может взять медаль чемпионата мира в личной гонке: «Если ты поднимаешься на подиум Кубка мира, то и для ЧМ это реальная цель»
Франциска Пройс считает, что способна завоевать личную медаль на чемпионате мира.
На данный момент у 30-летней немецкой биатлонистки одно золото ЧМ – в эстафете 2015-го. А единственную награду в личных гонках она взяла в том же году – это серебро в масс-старте.
«У меня такой принцип: если ты можешь подняться на подиум Кубка мира, то и для чемпионата мира это тоже реальная цель. Я довольна своими успехами этой зимой и надеюсь продолжить в том же духе.
Для меня важно подойти к гонкам с определенной расслабленностью и выложиться на максимум», – сказала Пройс, которая сейчас лидирует в общем зачете Кубка мира.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Nordic Magazine
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