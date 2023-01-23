Франциска Пройс досрочно завершила сезон

Немецкая биатлонистка сообщила, что досрочно завершает сезон.

«После двух гонок в Антхольце я приняла решение завершить сезон досрочно. В моем нынешнем состоянии здоровья я просто не могу выступить так, как это необходимо, чтобы помочь нашей команде на чемпионате мира в Оберхофе. Уже больше года мое тело просто не воспринимает то, что можно было бы назвать разумной спортивной нагрузкой.

Поэтому сейчас я сделаю перерыв, чтобы восстановить силы как физические, так и моральные. Постоянные неудачи, связанные с болезнями, и борьба с ними в течение длительного периода времени невероятно истощают силы.

Это одно из самых трудных решений, которые мне приходилось принимать в своей карьере. Но если я хочу продолжить спортивную карьеру на высшем мировом уровне, а я хочу этого на все 100 процентов, мне нужно сейчас прислушаться к своему телу и приложить все усилия, чтобы полностью привести здоровье в порядок», – написала спортсменка.

Пройс занимает 33-е место в общем зачете Кубка мира. В текущем сезоне она не поднималась выше 10-го места в личных гонках.