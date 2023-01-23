Франциска Пройс досрочно завершила сезон

Теги Кубок мира по биатлону Чемпионат мира по биатлону сборная Германии жен Франциска Пройс Биатлон

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс сообщила, что досрочно завершает сезон.

«После двух гонок в Антхольце я приняла решение завершить сезон досрочно. В моем нынешнем состоянии здоровья я просто не могу выступить так, как это необходимо, чтобы помочь нашей команде на чемпионате мира в Оберхофе. Уже больше года мое тело просто не воспринимает то, что можно было бы назвать разумной спортивной нагрузкой.

Поэтому сейчас я сделаю перерыв, чтобы восстановить силы как физические, так и моральные. Постоянные неудачи, связанные с болезнями, и борьба с ними в течение длительного периода времени невероятно истощают силы.

Это одно из самых трудных решений, которые мне приходилось принимать в своей карьере. Но если я хочу продолжить спортивную карьеру на высшем мировом уровне, а я хочу этого на все 100 процентов, мне нужно сейчас прислушаться к своему телу и приложить все усилия, чтобы полностью привести здоровье в порядок», – написала спортсменка.

Пройс занимает 33-е место в общем зачете Кубка мира. В текущем сезоне она не поднималась выше 10-го места в личных гонках.

45 комментариев

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Талка
Ответ Аркаимец
В женской эстафете, золото норвежкам не светит. Фавориты германки с их лучшей даже без Германн общекомандной скоростью. Войгт, Шнайдер и Хеттих, вполне себе способны на "фортель Гинц". Так, что три медали по фрау, еще даже очень скромный прогноз. У херров быстроходный Иоганн, не соберет все медали, да и валит он обычно ГС. А кроме него конкурентов у Долля и остальных, не особо и много. Франков сняли таки с "горной подготовки", шведов тоже явно прихватили за удила. Есть отличные шансы на минимум три медали. Ну и мы же понимаем, что сработает фактор "бункера". Далин со всей своей БУЁй и ИБУёй, заинтересован в ТВ рейтингах. Как никогда ранее.
да я бы уже, если честно, на норгов ВАДА то натравила. Чтоб поменьше привозили по две минуты ногами. Причем всем привозят, тот же Стурла возить носом начал, в прошлом году никакой был
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Талка
Ответ yasvetik
Согласна по поводу Кебингер. непонятно, в каком состоянии будет Вайдель, да и Хеттих сегодня бежит, завтра нет
взяли ее уже. состав дали
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Аркаимец
Ответ Антон Александров
Сборная Германии, которая должна была непрерывно доминировать на КМ, из-за раннего ухода Нойнер и Дальмайер и здоровья Пройс оказалась в тени Норвегии, Франции и Швеции. Но следующее поколение все изменит!
С каких таких щщей она должна доминировать?
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Аркаимец
Ответ Талка
Че??? Норги выгребут все золото во всех стаффах... Все лички , кроме ИГ- это весь норгоподик у парней . Иг может быть две норгомедали и третий какой-нибудь франк заедет. Типа Майе. Или шведы, которые в Обере очень хороши почти всегда. У девочек из немок лишь Дениз способна взять золото.В любой гонке , вплоть до ИГ, где она в статусе ОЧ побежит. Проснется МАртэ+ шведки+ половина француженок. Стаффы- золота не вижу у девочек, серебро- бронза. У парней , кстати, стаффы бронза в лучшем случае. Смешанки вообще могут мимо быть подиума. У парней , если Рома с Беней не сообразят одну медаль на все лички, будет очень хорошо. В массе у нас пока предваритьельно по два человека у парней и девушек. Посмотрим, может кто что сможет на чемпе самом отобраться.
В женской эстафете, золото норвежкам не светит. Фавориты германки с их лучшей даже без Германн общекомандной скоростью. Войгт, Шнайдер и Хеттих, вполне себе способны на "фортель Гинц". Так, что три медали по фрау, еще даже очень скромный прогноз.

У херров быстроходный Иоганн, не соберет все медали, да и валит он обычно ГС. А кроме него конкурентов у Долля и остальных, не особо и много. Франков сняли таки с "горной подготовки", шведов тоже явно прихватили за удила. Есть отличные шансы на минимум три медали.

Ну и мы же понимаем, что сработает фактор "бункера". Далин со всей своей БУЁй и ИБУёй, заинтересован в ТВ рейтингах. Как никогда ранее.
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<vella>
Ответ Pikachu Pikachu
ИМХО, слишком ранее начало карьеры по взрослым сказывается. Такие нагрузки без последствий для здоровья мало кто может переварить
Пройсс в дебютный свой сезон в возрасте 19 лет пробежала 24 гонки, в 20 лет - 30 гонок, в 21 уже выпал весь январь, а в 22 года практически весь сезон из-за проблем со здоровьем.
Дальмайер в дебютном сезоне, тоже в возрасте 19 лет, пробежала только 9 гонок в КМ, в 20лет - 24, в 21г. - 21 гонку, в 22г. - 20 гонок. т.е. ее все-таки не так напрягали в первые три сезона.
Франци угробили в первые два взрослых сезона.
Конечно можно сравнить с Брезаз, та в 18 лет пробежала 10 гонок, но уже в 19 лет 27, а в 20 - 29, но Жюстин даже чисто внешне всегда выглядела взрослее и мощнее, скорее ее биологический возраст не совпадал с календарным, поэтому она смогла выдержать такие нагрузки, но даже крепкая Брезаз в первый сезон бежала только 10 гонок.
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yasvetik
Ответ Талка
а я бы Кебингер взяла. У нее полунорма есть и она сейчас в неплохой форме как показал этап в Италии. А так, не удивлюсь, если протащат Хинц
Согласна по поводу Кебингер. непонятно, в каком состоянии будет Вайдель, да и Хеттих сегодня бежит, завтра нет
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udod
Ответ Антон Александров
Сборная Германии, которая должна была непрерывно доминировать на КМ, из-за раннего ухода Нойнер и Дальмайер и здоровья Пройс оказалась в тени Норвегии, Франции и Швеции. Но следующее поколение все изменит!
да уж , Дальмайер сейчас ещё и 30 нет, Херманн родилась в 1988, а Нойнер в 1987, Гёсснер чуть младше Вирер - и давно уже никого
а если ещё Хитцер вспомнить (её ровесница Семеренко в этом сезоне на КИБУ бегала)
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Антон Александров
Сборная Германии, которая должна была непрерывно доминировать на КМ, из-за раннего ухода Нойнер и Дальмайер и здоровья Пройс оказалась в тени Норвегии, Франции и Швеции. Но следующее поколение все изменит!
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Pikachu Pikachu
ИМХО, слишком ранее начало карьеры по взрослым сказывается. Такие нагрузки без последствий для здоровья мало кто может переварить
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Талка
Ответ Аркаимец
Три эстафеты точно. У фрау в личках две-три медали. Херры тоже вполне способны на две медали, особенно на четырех рубежах. Вроде вполне реальный расклад. Немцы всегда умели ловить пик формы в нужное время. Даже без игрищ в бункере.
Че??? Норги выгребут все золото во всех стаффах... Все лички , кроме ИГ- это весь норгоподик у парней . Иг может быть две норгомедали и третий какой-нибудь франк заедет. Типа Майе. Или шведы, которые в Обере очень хороши почти всегда.
У девочек из немок лишь Дениз способна взять золото.В любой гонке , вплоть до ИГ, где она в статусе ОЧ побежит. Проснется МАртэ+ шведки+ половина француженок. Стаффы- золота не вижу у девочек, серебро- бронза. У парней , кстати, стаффы бронза в лучшем случае. Смешанки вообще могут мимо быть подиума.
У парней , если Рома с Беней не сообразят одну медаль на все лички, будет очень хорошо. В массе у нас пока предваритьельно по два человека у парней и девушек. Посмотрим, может кто что сможет на чемпе самом отобраться.
+2
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Талка
Ответ Голос Губерниева
К этому всё и шло. Состав на ЧМ у девушек понятен, теперь интересно, что решат с парнями, возьмут ли Наврата?
а я бы Кебингер взяла. У нее полунорма есть и она сейчас в неплохой форме как показал этап в Италии.
А так, не удивлюсь, если протащат Хинц
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Талка
Ответ yasvetik
По результатам ЧЕ выберут между Навратом, Хорном и Фрацшером
могут никого не взять. Есть по пятеро девчат и столько же парней. Допквота только у Дениз как ОЧ. Могут не взять.
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Наталья Быстрова
Франци умничка (и по образованию и в спорте),но то такое...))) Жалеть НЕ БУДУ!!!))) Не Нойнер!!! (При всех плюсах...Скучная)ИМХО
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Velirpa
очень больно за Франци(
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Голос Губерниева
Ответ yasvetik
По результатам ЧЕ выберут между Навратом, Хорном и Фрацшером
Понятно. Правильное решение. И Фрацшеру шанс дали.
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Vicing Charlsson
Ответ Cube Litening C:68X
Вот и у меня такой был..это не есть хорошо..😁
Это точно.
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Cube Litening C:68X
Ответ Vicing Charlsson
У вашего друга аркаимца вечно серый и восклицательный знак😄.
Вот и у меня такой был..это не есть хорошо..😁
+3
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Vicing Charlsson
Ответ Cube Litening C:68X
Типа того..было бы всё равно,если бы при минус 100 текст не стали серым делать..😁
У вашего друга аркаимца вечно серый и восклицательный знак😄.
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Vicing Charlsson
Ответ Cube Litening C:68X
Типа того..было бы всё равно,если бы при минус 100 текст не стали серым делать..😁
Вот именно, так что не стоит туда лезть.
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Cube Litening C:68X
Ответ Vicing Charlsson
Понятно. Туда не ходи, сюда ходи, а то минусы попадут совсем в убытке будешь😄.
Типа того..было бы всё равно,если бы при минус 100 текст не стали серым делать..😁
+4
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yasvetik
Ответ Голос Губерниева
К этому всё и шло. Состав на ЧМ у девушек понятен, теперь интересно, что решат с парнями, возьмут ли Наврата?
По результатам ЧЕ выберут между Навратом, Хорном и Фрацшером
+2
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Vicing Charlsson
Ответ Cube Litening C:68X
Нехорошие там люди обитают..редиски.😁
Понятно. Туда не ходи, сюда ходи, а то минусы попадут совсем в убытке будешь😄.
+3
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Cube Litening C:68X
Ответ Vicing Charlsson
А что у него не так в хоккее?
Нехорошие там люди обитают..редиски.😁
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Cube Litening C:68X
Ответ encaro_one
Как ты умудрился в плюсы вылезть. ... посещение хоккея, наверно минус 100 в неделю )
Две недели туда не лезу,так вот и вылез с минус 100,два раза даже..😁
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Xell
Ответ Аркаимец
Дак Лорика тогда и выбрали. Три золота. Женская эстафета, спринт Германн, преследование Реес. Два серебра. Мужская эстафета, преследование Вик. Три бронзы. Спринт Долль, масстарт Фойгт, смешанная эстафета.
Гп у Йоси уже)
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-2
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