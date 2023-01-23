Франциска Пройс досрочно завершила сезон
Немецкая биатлонистка Франциска Пройс сообщила, что досрочно завершает сезон.
«После двух гонок в Антхольце я приняла решение завершить сезон досрочно. В моем нынешнем состоянии здоровья я просто не могу выступить так, как это необходимо, чтобы помочь нашей команде на чемпионате мира в Оберхофе. Уже больше года мое тело просто не воспринимает то, что можно было бы назвать разумной спортивной нагрузкой.
Поэтому сейчас я сделаю перерыв, чтобы восстановить силы как физические, так и моральные. Постоянные неудачи, связанные с болезнями, и борьба с ними в течение длительного периода времени невероятно истощают силы.
Это одно из самых трудных решений, которые мне приходилось принимать в своей карьере. Но если я хочу продолжить спортивную карьеру на высшем мировом уровне, а я хочу этого на все 100 процентов, мне нужно сейчас прислушаться к своему телу и приложить все усилия, чтобы полностью привести здоровье в порядок», – написала спортсменка.
Пройс занимает 33-е место в общем зачете Кубка мира. В текущем сезоне она не поднималась выше 10-го места в личных гонках.
У херров быстроходный Иоганн, не соберет все медали, да и валит он обычно ГС. А кроме него конкурентов у Долля и остальных, не особо и много. Франков сняли таки с "горной подготовки", шведов тоже явно прихватили за удила. Есть отличные шансы на минимум три медали.
Ну и мы же понимаем, что сработает фактор "бункера". Далин со всей своей БУЁй и ИБУёй, заинтересован в ТВ рейтингах. Как никогда ранее.
Дальмайер в дебютном сезоне, тоже в возрасте 19 лет, пробежала только 9 гонок в КМ, в 20лет - 24, в 21г. - 21 гонку, в 22г. - 20 гонок. т.е. ее все-таки не так напрягали в первые три сезона.
Франци угробили в первые два взрослых сезона.
Конечно можно сравнить с Брезаз, та в 18 лет пробежала 10 гонок, но уже в 19 лет 27, а в 20 - 29, но Жюстин даже чисто внешне всегда выглядела взрослее и мощнее, скорее ее биологический возраст не совпадал с календарным, поэтому она смогла выдержать такие нагрузки, но даже крепкая Брезаз в первый сезон бежала только 10 гонок.
а если ещё Хитцер вспомнить (её ровесница Семеренко в этом сезоне на КИБУ бегала)
У девочек из немок лишь Дениз способна взять золото.В любой гонке , вплоть до ИГ, где она в статусе ОЧ побежит. Проснется МАртэ+ шведки+ половина француженок. Стаффы- золота не вижу у девочек, серебро- бронза. У парней , кстати, стаффы бронза в лучшем случае. Смешанки вообще могут мимо быть подиума.
У парней , если Рома с Беней не сообразят одну медаль на все лички, будет очень хорошо. В массе у нас пока предваритьельно по два человека у парней и девушек. Посмотрим, может кто что сможет на чемпе самом отобраться.
А так, не удивлюсь, если протащат Хинц