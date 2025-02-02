Васильев о выборах главы МОК: «Я думаю, вмешаются некие третьи силы, которые будут влиять на процесс»

Дмитрий Васильев считает, что «третьи силы» вмешаются в выборы президента МОК.

20 марта в Греции будет избран новый глава Международного олимпийского комитета (МОК). На пост претендуют семь человек: Себастьян Коу, Давид Лапартьен, Йохан Элиаш, Моринари Ватанабэ, Фейсал ибн Хусейн, Кирсти Ковентри и Хуан Антонио Самаранч-младший.

«Складывая все за и против у каждого кандидата, мне кажется, что наиболее ярко выраженные шансы есть у президента Олимпийского комитета Иордании Фейсала ибн Хусейна (также он принц Иордании – Спортс’’). Потому что он богатый и самодостаточный человек, которого будет невозможно купить.

К тому же он облечен большой властью и на него нельзя будет как-то надавить. Он всегда отстаивает принципы олимпийского движения, это тоже очень важный момент, который определяет его непредвзятость. Этот человек стоит на стороне законности и справедливости, а это хорошая позиция.

Было бы здорово, если бы принц Иордании выиграл выборы. Сложно оценить шансы всех претендентов, ведь все-таки ведется какая-то подковерная борьба и существуют закулисные договоренности. Если рассчитывать на честную и бескомпромиссную борьбу, то у ибн Хусейна много шансов. Но я думаю, что вмешаются некие третьи силы, которые будут влиять на процесс. А это, конечно, очень печально.

Поэтому будет жаль, если он не выиграет, ведь все остальные кандидаты очень сильно зависят от вливания финансов и давления извне при принятии решений», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев .

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