Дмитрий Губерниев: «В начале следующей недели будет ясно, сможет ли Минск принять Гонку сильнейших. Если отменят Раубичи, состязание может принять Уфа!»

Дмитрий Губерниев сообщил, что Кубок сильнейших по биатлону может принять Уфа.

Изначально планировалось, что Кубок сильнейших спортсменов пройдет в Раубичах (Беларусь) 5 по 23 февраля.

«В начале следующей недели будет окончательно ясно, сможет ли Минск принять в середине февраля Гонку сильнейших по биатлону!

Если отменят Раубичи, разумеется, из-за теплой погоды, состязание может принять Уфа! Там все хорошо с погодой и снегом!

Уфа готова! Ждем официальной информации», – написал Губерниев.