  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев: «В начале следующей недели будет ясно, сможет ли Минск принять Гонку сильнейших. Если отменят Раубичи, состязание может принять Уфа!»
5

Дмитрий Губерниев: «В начале следующей недели будет ясно, сможет ли Минск принять Гонку сильнейших. Если отменят Раубичи, состязание может принять Уфа!»

Дмитрий Губерниев сообщил, что Кубок сильнейших по биатлону может принять Уфа.

Изначально планировалось, что Кубок сильнейших спортсменов пройдет в Раубичах (Беларусь) 5 по 23 февраля. 

«В начале следующей недели будет окончательно ясно, сможет ли Минск принять в середине февраля Гонку сильнейших по биатлону!

Если отменят Раубичи, разумеется, из-за теплой погоды, состязание может принять Уфа! Там все хорошо с погодой и снегом!

Уфа готова! Ждем официальной информации», – написал Губерниев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Дмитрия Губерниева
Кубок сильнейших спортсменов
logoДмитрий Губерниев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Губерниев: «Кокорин – известный специалист по говну, антиикона антистиля. Как был бестолковым, так и остался»
8231 января, 19:02
Тихонов о примирении с Губерниевым: «Нельзя быть вечно в конфронтации. Неправильно это»
831 января, 12:22
Большунов уехал тренироваться в Италию. А так можно было?
5431 января, 10:55
Рекомендуем
Главные новости
Расписание чемпионата мира по биатлону-2025 в Ленцерхайде
сегодня, 13:48
Расписание шестого этапа Кубка IBU в Риднау
сегодня, 07:22
Дмитрий Васильев: «Теоретически возможно, что Губерниев будет работать во главе ФЛГР, учитывая его неиссякаемую энергию, профессиональные связи и вовлеченность в проблемы спорта»
19сегодня, 06:36
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2024/25: Кубок сильнейших пройдет в Раубичах в феврале, финал Кубка России – в Златоусте в марте
48сегодня, 06:10
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25
45сегодня, 06:09
Йоханна Пуфф вошла в состав сборной Германии на чемпионат мира в Ленцерхайде
2вчера, 20:28
МОК признал результаты выборов в Национальном олимпийском комитете Беларуси. Президентом НОК переизбран Виктор Лукашенко
4вчера, 20:14
Дмитрий Васильев: «Глава WADA нашел повод, чтобы затянуть процедуру восстановления РУСАДА в правах. Витольд Банька валяет Ваньку»
24вчера, 18:40
Мартен Фуркад снял свою кандидатуру на пост главы оргкомитета зимней Олимпиады-2030
13вчера, 14:41
Оргкомитет Кубка сильнейших спортсменов официально утвердил проведение гонок в белорусских Раубичах
2вчера, 12:49
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
6сегодня, 06:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо и Лагрейд делят первое место, Перро – 3-й
26 января, 15:13
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я, Норвегия – 4-я
523 января, 16:12
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция вышла в лидеры, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
126 января, 13:55
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Сливко вышла на 2-е место, Резцова – 3-я
1326 января, 12:45
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
325 января, 15:55
Кубок мира. Зачет эстафет. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
325 января, 15:50
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Пройс – 2-я, Симон – 3-я
25 января, 13:09
Кубок мира. Зачет спринтов. Лагрейд вышел в лидеры, Йоханнес Бо – 2-й, Ульдал – 3-й
24 января, 15:42
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Брезаз-Буше – 2-я, Жанмонно – 3-я
23 января, 16:08
Рекомендуем