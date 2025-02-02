Дмитрий Губерниев: «В начале следующей недели будет ясно, сможет ли Минск принять Гонку сильнейших. Если отменят Раубичи, состязание может принять Уфа!»
Дмитрий Губерниев сообщил, что Кубок сильнейших по биатлону может принять Уфа.
Изначально планировалось, что Кубок сильнейших спортсменов пройдет в Раубичах (Беларусь) 5 по 23 февраля.
«В начале следующей недели будет окончательно ясно, сможет ли Минск принять в середине февраля Гонку сильнейших по биатлону!
Если отменят Раубичи, разумеется, из-за теплой погоды, состязание может принять Уфа! Там все хорошо с погодой и снегом!
Уфа готова! Ждем официальной информации», – написал Губерниев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Дмитрия Губерниева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем