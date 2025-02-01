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  • Дмитрий Васильев: «Фейсал ибн Хусейн – оптимальный кандидат на пост главы МОК. Он нейтрален, стоит между Западом и Россией, что выгодно для нашей страны»
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Дмитрий Васильев: «Фейсал ибн Хусейн – оптимальный кандидат на пост главы МОК. Он нейтрален, стоит между Западом и Россией, что выгодно для нашей страны»

Дмитрий Васильев назвал иорданского принца оптимальными кандидатом в главы МОК.

Выборы президента Международного олимпийского комитета (МОК) пройдут 20 марта в Греции. На пост претендуют семь человек, в том числе принц Иордании Хусейн.

«Фейсал ибн Хусейн – самый перспективный и оптимальный кандидат на пост главы МОК. Во-первых, он принц. Во-вторых, он самодостаточный человек. На него не получится воздействовать извне. Думаю, что он будет объективным и будет реально отстаивать принципы олимпийского движения.

Он считает, что нет причин не возвращать российских спортсменов в олимпийское движение. Я очень хотел бы, чтобы именно Фейсал ибн Хусейн стал следующим президентом МОК.

Он нейтрален, он стоит между Западом и Россией, что, конечно, выгодно для нашей страны. Иорданский принц беспристрастен в отличие от других кандидатов, а это очень важно в нынешней ситуации. У него и деньги есть, и власть, у него все есть. На него ничем не повлиять.

А другие кандидаты лезут и за властью, и за деньгами, они на сто процентов зависимы от внешних факторов», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Кандидат в президенты МОК Фейсал ибн Хусейн: «Нет причин применять санкции к России, если она соблюдает Олимпийскую хартию»

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
Фейсал ибн Хусейн
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