Ханна Оберг о падении Тандревольд на финише эстафеты: «Я извинилась перед Ингрид. Не хотела, чтобы все закончилось так»
Шведка Ханна Оберг и норвежка Ингрид Тандревольд боролись за победу в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце. Незадолго до финиша Тандревольд упала после контакта с Оберг.
Ханна подошла к Ингрид после финиша и принесла извинения.
– Я просто хотела извиниться и сказать, что на самом деле не хотела, чтобы все закончилось так.
– Ты не выглядела особенно счастливой, когда пересекла финишную черту?
– Нет, мне кажется, что это было неподходящее время для празднования, учитывая, что все так обернулось. Конечно, я очень рада, что мы победили, а другие девушки прошли фантастические этапы, но в тот момент казалось, что праздновать будет немного неправильно.
– Тебя освистала часть публики, когда ты пересекала финишную черту, каково это было?
– Это было немного грустно, со мной такого раньше не бывало. Не думаю, что это действительно справедливо. Я не могла поступить по-другому в той ситуации, – сказала Оберг.
Тандревольд призналась, что была раздражена на финише, но сейчас не держит зла на Оберг.
– Она моя хорошая подруга, и она не хотела, чтобы произошло падение. Она сделала это не нарочно.
– Что ты думаешь о том, что ее освистали?
– Я сама этого не слышала, поэтому не могу сказать много, но так быть не должно, все знают, что она сделала это не нарочно, – отметила Тандревольд.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий