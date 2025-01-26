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Ханна Оберг о падении Тандревольд на финише эстафеты: «Я извинилась перед Ингрид. Не хотела, чтобы все закончилось так»

Ханна Оберг извинилась перед Тандревольд из-за ситуации на финише эстафеты.

Шведка Ханна Оберг и норвежка Ингрид Тандревольд боролись за победу в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце. Незадолго до финиша Тандревольд упала после контакта с Оберг.

Ханна подошла к Ингрид после финиша и принесла извинения.

– Я просто хотела извиниться и сказать, что на самом деле не хотела, чтобы все закончилось так.

– Ты не выглядела особенно счастливой, когда пересекла финишную черту?

– Нет, мне кажется, что это было неподходящее время для празднования, учитывая, что все так обернулось. Конечно, я очень рада, что мы победили, а другие девушки прошли фантастические этапы, но в тот момент казалось, что праздновать будет немного неправильно.

– Тебя освистала часть публики, когда ты пересекала финишную черту, каково это было?

– Это было немного грустно, со мной такого раньше не бывало. Не думаю, что это действительно справедливо. Я не могла поступить по-другому в той ситуации, – сказала Оберг.

Тандревольд призналась, что была раздражена на финише, но сейчас не держит зла на Оберг.

– Она моя хорошая подруга, и она не хотела, чтобы произошло падение. Она сделала это не нарочно.

– Что ты думаешь о том, что ее освистали?

– Я сама этого не слышала, поэтому не могу сказать много, но так быть не должно, все знают, что она сделала это не нарочно, – отметила Тандревольд.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Expressen
logoКубок мира по биатлону
Антхольц
logoсборная Швеции жен
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
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