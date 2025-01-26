«Вопрос в том, кто станет новым королем. Это может быть и русский, если снимут санкции». Норвежский журналист Салтведт об уходе братьев Бо
Ранее норвежцы Йоханнес и Тарьей Бо, которые многократно побеждали на чемпионатах мира и Олимпийских играх, объявили о завершении карьеры в конце текущего сезона.
«Возникает неопределенность, когда звезда уходит. Но в Норвегии много других хороших бегунов, например Стурла Лагрейд. Думаю, что мы очень хорошо выступим на Олимпиаде в следующем году.
Вопрос скорее в том, кто станет новым королем. Будет это норвежец, француз или новый немец. Это может быть и русский, если снимут санкции. Всегда очень волнительно, когда кто-то, кто занимал доминирующее положение, завершает карьеру», – сказал норвежский журналист и комментатор телеканала NRK Ян Петтер Салтведт, чьи слова приводит «Р-Спорт».
Россияне отстранены от турниров Международного союза биатлонистов (IBU) с марта 2022 года.
Тарьей Бо уходит вслед за братом: объявил об этом в слезах после победы
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