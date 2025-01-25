Лукашенко о белорусском биатлоне: «Скоро заплачут, что у нас смена поколений. Надо вовремя готовить смену»

Александр Лукашенко порассуждал о смене поколений в белорусском биатлоне.

«Вот скоро в биатлоне заплачут, что у нас смена поколений, эти уже устарели и прочее... А сейчас где вы? Начали проигрывать – вот два-три соревнования уже проигрывают. Так, иногда [побеждают] Смольский , иногда Сола . Непонятно как стрельнет, чудо совершит. Поэтому надо вовремя готовить смену.

Я же вот сейчас все время говорю о смене поколений. Вот следующая пятилетка – [надо] наших детей поднять, чтобы они уже страну взяли в руки и понесли», – сказал президент Беларуси Лукашенко , чьи слова публикует телеграм-канал «Пул первого».