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Жанмонно одержала девятую победу на Кубке мира в карьере, у Гротиан – второй подиум, у Пройс – 24-й

Француженка Лу Жанмонно одержала девятую победу на Кубке мира в карьере.

Сегодня она победила в спринте на этапе в Антхольце. Это ее 19-й подиум (9-5-5). 

Второй финишировала немка Селина Гротиан. Она поднимется на подиум КМ второй раз в карьере (1-1-0). 

Бронзу завоевала еще одна немка Франциска Пройс. Это ее 24-е попадание на пьедестал (3-13-8).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoЛу Жанмонно
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Германии жен
logoсборная Франции жен
logoФранциска Пройс
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