Жанмонно одержала девятую победу на Кубке мира в карьере, у Гротиан – второй подиум, у Пройс – 24-й
Француженка Лу Жанмонно одержала девятую победу на Кубке мира в карьере.
Сегодня она победила в спринте на этапе в Антхольце. Это ее 19-й подиум (9-5-5).
Второй финишировала немка Селина Гротиан. Она поднимется на подиум КМ второй раз в карьере (1-1-0).
Бронзу завоевала еще одна немка Франциска Пройс. Это ее 24-е попадание на пьедестал (3-13-8).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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