Эдуард Латыпов: «Для меня удивительно, что Йоханнес Бо уходит за год до Олимпиады. Может быть, это на эмоциях»
Эдуард Латыпов считает удивительным уход Йоханнеса Бо из спорта.
Норвежец объявил, что завершит спортивную карьеру после окончания текущего сезона.
«Йоханнес Бо всегда был для меня примером. Всегда хотел его обыграть. Где‑то получалось выиграть, где‑то нет. Это один из сильнейших спортсменов мира, и на протяжении многих лет он это доказывал.
Для меня удивительно, что он уходит за год до Олимпиады. Может быть, это на эмоциях. Может быть, еще побежит в 2026‑м. Потому что Тарьей Бо тоже говорил, что завяжет, но до сих пор выступает», — сказал Латыпов.
Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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