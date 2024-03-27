Андрей Падин: «Международный биатлон скучный без россиян и белорусов. Йоханнеса Бо может остановить только российская команда: Латыпов, Логинов»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная Норвегии сборная Беларуси Александр Логинов Йоханнес Бо Андрей Падин Эдуард Латыпов Иван Колотов Биатлон

Андрей Падин заявил, что конкуренцию Йоханнесу Бо могут составить только россияне.

– Нынешний международный биатлон скучный?

– Скучный без российских и белорусских биатлонистов. Наши СМИ говорят, что там сейчас доминируют норвежцы, но кажется, что об этом пишут не только у нас, а журналисты всех стран.

Никто сейчас не может составить конкуренцию норвежцам. Они настолько сильны, что Йоханнес [Бо] идет все за новыми рекордами. Его может остановить только российская команда: Латыпов, Логинов. Ну и на сегодняшний день Колотов, ха-ха, – сказал тренер.

Йоханнеса Бо упрекали за слабость, а он ответил сезоном-сказкой. Какие рекорды пали?

32 комментария
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Этого наркомана сразу на допинг-контроль.
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Могут, но только подстрелив из винтовки
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А почему раньше то не останавливали?🙃
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А Мбаппе может остановить только Соболев...
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Ответ Витольд Бубеный
Могут, но только подстрелив из винтовки
Мимо выстрелят)
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фальстарт дня дурака
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Конечно, все же помнят эти эпичные битвы за общий зачёт КМ между Бё и Латыповым
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Да чего уж там, весь бы пьедестал был бы наш. А норвежцы изредка в десятку попадали бы.
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Спрашивается, почему не остановили на ОИ-2022? Биатлон стал менее интересным конкретно для многих россиян. У французов, немцев, норвегов, итальянцев все нормально.
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Ему самому не смешно?
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Ответ Черный Дворник
А Мбаппе может остановить только Соболев...
Игнашевич)
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У них там еще и ЛЧ скучная теперь
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Если только на лыжне подрезать))
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Интересно, а норвежцы знают что им скучно без нас ?
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Ответ Арасланов Роман
Ему самому не смешно?
Смешно, поэтому в конце написано «ха-ха»
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Уже на коленях ползут за весельем
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Ответ Черный Дворник
А Мбаппе может остановить только Соболев...
... или Латыпов в полной экипировке...
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Ответ Арасланов Роман
Ему самому не смешно?
ха-ха, – сказал тренер.
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Остановить ради автографа разве только.
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Смешно)
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Смешно.
Чего ж не остановили, когда еще на международке бегали? Не вижу россыпи БХГ и МХГ и десятка золота с ЧМ.
Остановят они.
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Мда, последний раз когда наш спортсмен был, не то что бы близок к кубку мира, но был вторым, это был сезон 18/19. Вторым в общем зачете - был Гараничев. Гараничев, Карл!!!
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Ответ Арасланов Роман
Мимо выстрелят)
Придеться брать доп патроны, но Бо уже финиширует к этому времени.
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Ответ Ильгиз Шакиров
Почему в комментариях столько соевых))
Соевых не вижу, а урюк какой-то приполз
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ЧТО???СЕРЬЕЗНО???
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Ответ Черный Дворник
А Мбаппе может остановить только Соболев...
Джикия
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