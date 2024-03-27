Андрей Падин: «Международный биатлон скучный без россиян и белорусов. Йоханнеса Бо может остановить только российская команда: Латыпов, Логинов»

Андрей Падин заявил, что конкуренцию Йоханнесу Бо могут составить только россияне.

– Нынешний международный биатлон скучный?

– Скучный без российских и белорусских биатлонистов. Наши СМИ говорят, что там сейчас доминируют норвежцы, но кажется, что об этом пишут не только у нас, а журналисты всех стран.

Никто сейчас не может составить конкуренцию норвежцам. Они настолько сильны, что Йоханнес [Бо] идет все за новыми рекордами. Его может остановить только российская команда: , . Ну и на сегодняшний день Колотов, ха-ха, – сказал тренер.

Йоханнеса Бо упрекали за слабость, а он ответил сезоном-сказкой. Какие рекорды пали?