Эдуард Латыпов: «Олимпиада-2022 была как американские горки. То, что она случилась – это уже счастье для меня»

Биатлонист Эдуард Латыпов сравнил Олимпиаду-2022 с американскими горками.

– Какое соревнование ты считаешь самым сложным?

– Олимпиада, наверное. Она в любом случае одна была. Каждое соревнование по-своему сложное, на каждом старте ты испытываешь разные эмоции. Особенно когда первый раз попадаешь – например, на Кубок мира: кажется, что сложно, надо закрепиться, постараться показать результат.

Так что на Олимпиаду ты приезжаешь с опытом, багажом. Там уже свое волнение, свои задачи и цели. Если взять в совокупности, то Олимпиада более напряженная в плане подготовки и реализации.

– Тогда поговорим про Олимпиаду.

– Олимпиада замечательная была! Она была как американские горки. Хороший опыт, много что осознал про себя, что-то еще до сих пор осознается. Спустя какое-то время моменты, которые происходили там, дают о себе знать в плане опыта, изменений в себе. Вопросы задавал себе после этого, ответы приходят в течение какого-то времени. Некоторые вещи осознаешь с другой стороны.

– Как она прошла для тебя в плане эмоций?

– Я ценю этот опыт и это время. Во-первых, у меня получилось, сбылась мечта. Сложности были – было под вопросом мое участие. Месяц до Олимпиады был нервный. Это только сейчас можно рассказывать, что я болел ковидом, и был момент, что меня могли просто не допустить из-за того, что не очень много времени прошло после выздоровления. Китай на тот момент был довольно жесткой страной в плане ограничений и правил. Буквально дня-двух могло не хватить, чтобы не поехать.

Нужно было подать заявку за две недели после выздоровления – тогда ее еще рассматривали. Я отправлял все свои данные: когда болел, когда выздоровел. И уже в Китае принимали решение, могу ли я поехать туда. Это был волнительный момент. Я понимал, что из-за такой ерунды могу пропустить Олимпиаду. Буквально за неделю до отправки туда мне сообщили, что я могу ехать.

То, что она случилась – это уже счастье для меня. Получилось съездить, пусть и были такие ограничения – для меня все равно это был праздник. Я ощутил дух Олимпиады. Я получил удовольствие от этого времени, – сказал Латыпов .