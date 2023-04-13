Никита Лобастов: «Думаю, выступая вместе, российские и белорусские биатлонисты сохранят свой уровень»

Белорусский биатлонист Никита Лобастов оценил конкуренцию на соревнованиях с россиянами.

– В последние годы, действительно, происходит очень много всего. Сначала был коронавирус, из-за которого было много запретов, сейчас также непростая ситуация. Но мотивация есть, потому что никогда не знаешь и нет точной ясности, что будет дальше. Может, мы будем и дальше выступать на международных соревнованиях, но, судя по всему, не в ближайшее время.

Тем не менее проводится Кубок Содружества, где очень высокая конкуренция, и было до конца не понятно, кто выиграет. Думаю, что, выступая вместе, российские и белорусские биатлонисты сохранят свой уровень. Мы будем соревноваться дальше, и, когда придет время вернуться на международный уровень, я надеюсь, мы будем конкурентоспособными.

У нас есть лидеры: Эдуард Латыпов, Антон Смольский, Даниил Серохвостов. Уже в конце сезона Эдуард стал более явным фаворитом, потому что еще и Антон заболел, а так по сезону постоянно была непредсказуемая борьба, поэтому мы между собой конкурировали и, думаю, показывали хороший уровень.

– Как вы отреагировали на недавнюю новость о критериях МОК для допуска спортсменов из России и Беларуси?

– Позиция достаточно неоднозначная. В первую очередь хочется выступать с сильнейшими спортсменами на равных условиях, а там есть момент по недопуску к эстафетам. Думаю, пока это не решит всех вопросов, и еще будут думать и принимать какие-то другие решения. Оптимального решения для всех, я думаю, еще нет, – сказал Лобастов.

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