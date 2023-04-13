Никита Лобастов: «Думаю, выступая вместе, российские и белорусские биатлонисты сохранят свой уровень»

Теги сборная России сборная России жен МОК сборная Беларуси жен сборная Беларуси Эдуард Латыпов Никита Лобастов Антон Смольский Даниил Серохвостов коронавирус Кубок Содружества Биатлон

Белорусский биатлонист Никита Лобастов оценил конкуренцию на соревнованиях с россиянами.

– В последние годы, действительно, происходит очень много всего. Сначала был коронавирус, из-за которого было много запретов, сейчас также непростая ситуация. Но мотивация есть, потому что никогда не знаешь и нет точной ясности, что будет дальше. Может, мы будем и дальше выступать на международных соревнованиях, но, судя по всему, не в ближайшее время.

Тем не менее проводится Кубок Содружества, где очень высокая конкуренция, и было до конца не понятно, кто выиграет. Думаю, что, выступая вместе, российские и белорусские биатлонисты сохранят свой уровень. Мы будем соревноваться дальше, и, когда придет время вернуться на международный уровень, я надеюсь, мы будем конкурентоспособными.

У нас есть лидеры: Эдуард ЛатыповАнтон Смольский, Даниил Серохвостов. Уже в конце сезона Эдуард стал более явным фаворитом, потому что еще и Антон заболел, а так по сезону постоянно была непредсказуемая борьба, поэтому мы между собой конкурировали и, думаю, показывали хороший уровень.

– Как вы отреагировали на недавнюю новость о критериях МОК для допуска спортсменов из России и Беларуси?

– Позиция достаточно неоднозначная. В первую очередь хочется выступать с сильнейшими спортсменами на равных условиях, а там есть момент по недопуску к эстафетам. Думаю, пока это не решит всех вопросов, и еще будут думать и принимать какие-то другие решения. Оптимального решения для всех, я думаю, еще нет, – сказал Лобастов.

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1 комментарий

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Герман Гевейлер
Все станут уровня Лобастова
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