Улдал вошел в состав сборной Норвегии на Кубок мира в Анси, Тарьей Бо побежит только масс-старт, Тандревольд пропустит этап

Тарьей Бо не выступит в спринте и пасьюте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси.

Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Анси, который пройдет с 19 по 22 декабря. Ингрид Тандревольд, взявшая паузу на фоне проблем с сердцем, пропустит гонки. Сборная Норвегии Мужчины Йоханнес Бо Тарьей Бо (только масс-старт) Ветле Шостад Кристиансен Стурла Хольм Лагрейд Эндре Стремсхайм Вебьорн Сорум Мартин Улдал Женщины Ида Лиен Эмили Калкенберг Марен Киркеэйде Каролине Кноттен Гру Рандбю Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси