Улдал вошел в состав сборной Норвегии на Кубок мира в Анси, Тарьей Бо побежит только масс-старт, Тандревольд пропустит этап
Тарьей Бо не выступит в спринте и пасьюте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси.
Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Анси, который пройдет с 19 по 22 декабря. Ингрид Тандревольд, взявшая паузу на фоне проблем с сердцем, пропустит гонки.
Сборная Норвегии
Мужчины
Йоханнес Бо
Тарьей Бо (только масс-старт)
Ветле Шостад Кристиансен
Стурла Хольм Лагрейд
Эндре Стремсхайм
Вебьорн Сорум
Мартин Улдал
Женщины
Ида Лиен
Эмили Калкенберг
Марен Киркеэйде
Каролине Кноттен
Гру Рандбю
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: NRK
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