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Улдал вошел в состав сборной Норвегии на Кубок мира в Анси, Тарьей Бо побежит только масс-старт, Тандревольд пропустит этап

Тарьей Бо не выступит в спринте и пасьюте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси.

Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Анси, который пройдет с 19 по 22 декабря. Ингрид Тандревольд, взявшая паузу на фоне проблем с сердцем, пропустит гонки.

Сборная Норвегии

Мужчины

Йоханнес Бо

Тарьей Бо (только масс-старт)

Ветле Шостад Кристиансен

Стурла Хольм Лагрейд

Эндре Стремсхайм

Вебьорн Сорум

Мартин Улдал

Женщины

Ида Лиен

Эмили Калкенберг

Марен Киркеэйде

Каролине Кноттен

Гру Рандбю

Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: NRK
logoсборная Норвегии
logoсборная Норвегии жен
logoКубок мира по биатлону
logoАнси
logoГру Рандбю
logoЭндре Стремсхайм
logoЭмили Калкенберг
logoИда Лиен
logoВетле Шостад Кристиансен
logoКаролине Кноттен
logoВебьорн Сорум
Мартин Улдал
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoЙоханнес Бо
logoМарен Киркеэйде
logoТарьей Бо
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
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